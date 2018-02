Las al menos cinco balas que impactaron el sábado por la noche en el cuerpo de Jorge Selerpe, lo alcanzaron mientras intentaba huir hacia el fondo de la vivienda de Fragata Sarmiento al 3300, donde cayó muerto. Lo mismo atinó a hacer su amigo, Dante Gago, pero por la vereda, donde lo alcanzó un proyectil que ingresó por el omóplato derecho. Selerpe es tío de Jorgelina, alias Chipi, quien junto a su pareja, Alan Funes, fueron imputados por el homicidio de Marcela Díaz ‑hermana de Tubi Segovia, de la banda de los Camino‑, hace dos semanas. Si bien el fiscal Pablo Pinto dijo ayer que son varias las hipótesis que se manejan, reconoció que entre ellas se investiga una posible venganza, teniendo en cuenta la seguidilla de muertes que enfrenta a las dos familias de zona sur.

Fuentes del Ministerio Público de la Acusación confirmaron ayer que Selerpe era tío materno de la "Chipi", quien está detenida por el homicidio de Díaz, junto a su pareja, Alan Funes. Su madre también está presa desde septiembre pasado, en el marco de la causa Los Miserables, acusada por asociación ilícita con parte de la familia Funes y otros miembros; y tiene causas por droga. Tanto el MPA como la defensa de la imputada, señalaron que Jorgelina tiene el apellido materno. En la familia sufrieron un pérdida también en 2010, cuando mataron a otro tío de Jorgelina y hermano de Jorge, Domingo Selerpe, sindicado por venta de estupefacientes en La Tablada.

La seguidilla de crímenes parece no terminar, pese a que desde Fiscalía apuntan a que la venganza no es la única hipótesis, pero también reconocen que, hasta el momento, no hay un móvil que indique otra cosa.

A Jorge lo apodaban "Negro" y el sábado a la noche estaba con un amigo cuando la muerte los alcanzó mientras estaban en la vereda e intentaron huir a escuchar disparos que partieron desde una moto -algunas versiones hablan de dos rodados-.

"Se trata de un doble homicidio que ocurrió cerca de las 23 del sábado. Se encontraban en calle Fragata Sarmiento al 3300, cuando estaban por ingresar al domicilio y pasaron dos sujetos en moto que provocaron gran cantidad de disparos. Selerpe logró ingresar a la vivienda y allí es donde quedó tendido; mientras que Gago logró correr unos metros y cayó más adelante. Si bien falta el resultado de la autopsia, tengo entendido que Gago recibió un solo impacto, y Selerpe al menos cinco", relató Pinto.

En cuanto al móvil de lo ocurrido dijo que la de la venganza "podría ser una de las hipótesis, pero no descarto ninguna otra porque estamos trabajando para saber eso. La vinculación (con una eventual venganza) podría tener que ver con el parentesco, pero reitero que sería una de las hipótesis". El fiscal dijo que la moto es de color oscuro, tipo Enduro, pero lamentó que en el lugar no hay cámaras de seguridad ni otro elemento. "Tampoco hemos tenido por ahora mucha colaboración de la gente de la zona, no sé si por temor o por qué motivo; pero en eso estamos trabajando", dijo.