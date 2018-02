En medio del movimiento de denuncia de abusos sexuales #MeToo, Paz Lázaro, la nueva directora de Panorama, la segunda sección más importante del Festival Internacional de Cine de Berlín –que comienza el 15 de febrero– indicó que el criterio del que se valieron para seleccionar las películas este año fue, como siempre, el artístico. “A la hora de seleccionar las películas se tiene en cuenta el criterio artístico”, declaró ayer a la prensa. “Obviamente el tema del #MeToo es algo que está pasando ahora mismo y ha sido también parte de la discusión”, afirmó al ser consultada si este movimiento ha afectado a la hora de elegir los films. El director de la Berlinale, Dieter Kosslick, reconoció la semana pasada que el movimiento #MeToo ha afectado a la selección de películas que se proyectarán y que se vieron obligados a prescindir de algunas en las que habían participado personas que habían reconocido las acusaciones. Sin embargo, esto no afectó a Panorama. “Nosotros en Panorama no hemos tenido el caso de tener que eliminar ninguna película”, declaró la española residente en Berlín desde 2003. Tampoco las numerosas denuncias de acoso sexual han generado en los organizadores una mayor reticencia a la hora de mostrar películas que muestren escenas de algún tipo de acoso debido a la sensibilidad actual. “No tenemos ningún tipo de censura interna”, afirmó Lázaro. “Al contrario, creo que hay que sensibilizar sobre el tema”. No obstante, el certamen estará marcado por el movimiento

#MeToo. La edición de este año se sumará a las reivindicaciones del movimiento contra el acoso sexual a través del debate y de la organización de numerosos actos ad-hoc que servirán para avanzar en la igualdad. El programa específico al respecto será presentado hoy en Berlín.