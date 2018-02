La saga Star Wars no detiene su marcha ni su impresionante campaña promocional, parte constitutiva de su impresionante comunidad de fanáticos en todo el mundo. El Super Bowl, la gran final del fútbol americano que se disputó el domingo en Estados Unidos, fue el evento elegido por Disney para dar a conocer el primer adelanto de Han Solo: una historia de Star Wars, el spin off de la saga creada por George Lucas. En el avance se pudo ver a la mítica nave de Solo, el Halcón Milenario, con un interior muy brillante. “Voy a ser piloto”, dice el joven Han Solo en el trailer de la segunda película derivada de Star Wars, tras Rogue One: Una historia de Star Wars. El nuevo film se estrenará en Argentina el 24 de mayo.