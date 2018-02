Se viene un nuevo aumento del boleto

El Ente de la Movilidad (EMR) enviará mañana al Concejo Municipal el estudio de costos aprobado del boleto del Transporte Urbano de Pasajeros, correspondientes a los últimos tres meses del 2017, que arrojó un pasaje de 14,77 pesos, un 30 por ciento más que los 11,90 actuales. Con la readecuación de la ordenanza que le permite a la intendenta Mónica Fein actualizar la tarifa automáticamente, en marzo habrá un nuevo incremento del pasaje. La concejala Verónica Irízar (PS) se encargó ayer de preparar el terreno para bancar un nuevo aumento. El concejal Osvaldo Miatello advirtió que con la tarifa horaria contemplada en la nueva licitación, a la que puso en duda su puesta en marcha, va a tener un impacto de un 30 por ciento por el aumento de costos. "Más allá del aumento puntal de marzo, que lo va a llevar 13,20 pesos en base al índice salarial, van a estar por debajo del estudio de costos actual, pero bastante por debajo si se contempla la tarifa horaria. Este es el problema de fondo y por el cual no concretan el nuevo sistema", indicó el edil justicialista.

Según Miatello, la intendenta podrá incrementar en marzo el boleto hasta el límite del incremento salarial del último semestre, lo que llevaría la tarifa a 13,20 pesos, un cálculo aproximado porque falta conocer el porcentaje de los meses de enero y febrero. Lo cierto es que será la última vez que se aplicarán los dos aumentos semestrales. Después, a partir de la modificación de la ordenanza, el municipio está habilitado a ajustar la tarifa trimestralmente.

"El verdadero problema es que no les alcanza. El estudio de costos da a diciembre casi 15 pesos, pero aparte la licitación nueva contempla la tarifa horaria, la posibilidad de realizar más de un viaje durante una hora. Si quieren poner en marcha la licitación, que a esta altura tengo mis dudas, las simulaciones que se hicieron previo a la confección del pliego, implica que la tarifa horaria tenga un impacto de un 30 por ciento más por el aumento de costos", precisó el edil justicialista.

Ese desfasaje es, para Miatello, el verdadero problema de fondo y por lo cual hay que buscar otras fuentes genuinas de financiamiento. "Si hay que llevar todo a tarifa se torna impagable, es una decisión que tiene que tomar el Ejecutivo municipal y sobretodo la provincia, que está ausente", señaló el concejal.

Miatello consideró que si hay un diagnóstico compartido de que no se puede seguir aumentando tarifa más allá de lo que evoluciona el salario, hay que buscar otras fuentes de financiamiento. "Si no estamos macaneando y decimos que vamos a hacer una nueva licitación, con nuevos vehículos, más cantidad, aire acondicionado, todo eso hay que pagarlo. La Nación no va a dar más de lo que viene dando, entonces tiene que haber una decisión política del gobierno provincial de solventar el transporte, teniendo en cuenta que en el área de Rosario se moviliza el 40 por ciento de pasajeros transportados", exigió el edil.

El Ente de la Movilidad difundió el último estudio de costos del transporte urbano de pasajeros de Rosario correspondiente a diciembre. Y estableció la tarifa del boleto en 14,77 pesos, es decir que el actual precio ya tiene un desfasaje del 30 por ciento.

La concejala del Frente Progresista Cívico y Social Verónica Irizar reconoció que en base a esos números la intendencia podría utilizar el ajuste automático en marzo. En declaraciones al programa "Zysman 830", la edila remarcó que "seguramente con estos números, y lo que uno ve lo que viene pasando en diciembre y enero con un proceso inflacionario que se ha profundizado, seguramente estaremos en la obligación de analizar en forma responsable en marzo cómo se reajusta la tarifa".

"En diciembre nosotros modificamos la ordenanza de redeterminarción de tarifas. Esa normativa preveía ajustes semestrales y se unificó a aumentos trimestrales dependiendo de este proceso inflacionario que lamentablemente no está siendo abordado de la manera efectiva por el gobierno nacional y que hace que sigamos teniendo una inflación por arriba de dos dígitos. Algunos economistas dicen que la inflación de enero estará arriba de dos por ciento y eso no es una buena noticia", afirmó Irízar.