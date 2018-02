Ava Olsen, de siete años, escribió una carta a Trump. Ella sobrevivió del tiroteo en el patio de su escuela. “Querido Señor Presidente, mi nombre es Ava Rose Olsen. El año pasado, era estudiante en el Colegio Elemental de Townville. Viví el tiroteo que ahí ocurrió. Escuché y vi todo lo que pasó y estaba muy asustada. Mi mejor amigo, Jacob, fue disparado y murió. Lo quería mucho y me iba a casar con él algún día. Odio las armas. Una destrozó mi vida y se llevó a mi mejor amigo. No quiero que vuelva a ocurrir. ¿Vas a mantener a los niños a salvo?”. Ava pedía lo que millones de estadounidenses solicitan hace años: regular la venta y el uso de las armas. Algo que no está en la agenda de los republicanos.