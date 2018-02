“Me dolió mucho lo que pasó en San Lorenzo, no esperaba eso. Pero me quedo con los cinco años que pasé en el club: desde pelear el descenso hasta jugar una final del mundo con el Real Madrid”, expresó Julio Buffarini, resignado porque en el Bajo Flores aparecieron banderas en su contra y cuando ingresó por Leonardo Jara fue insultado por los hinchas, que no le perdonan jugar para Boca. “Es difícil que la gente cambie porque es muy pasional. Volví al país, se dio lo de Boca y lo acepté. Hasta el Pampa (Biaggio) me dijo que respetaba mi decisión”, reveló el también ex lateral de Ferro. Sobre la final de la Supercopa con River y ante un eventual cruce con Lucas Pratto, su ex compañero en San Pablo, avisó: “El sabe que en las divididas voy con todo”.