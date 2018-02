#CarnavalTodaLaVida Noche de Carnaval será el duelo de serpentinas de Morbo y Mambo con Peces Raros (10/2, Niceto Club). Carnaval Reggae Fest agitará con los jamaiquinos Don Carlos y Andrew Tosh, el gurú guyanés Mad Professor, los chilenos Gondwana y los anfitriones Pablo Molina, Riddim y La Bomba del Ghetto (11/2, Groove). El Carnaval D-Lirante y Clandestino le pondrá máscaras a Quientekita Lobailao, La Ventolera y La Descarga (11/2, Palermo Club). Y La Bomba de Tiempo meterá doble función carnavalera en la C.C. Konex (12/2, a las 19 y a la medianoche).

#Pantallazos El ciclo gratuito Autocine en el Rosedal incluirá Mamá se fue de viaje (8/2), Mujer Maravilla (9/2), Mi villano favorito 3 (10/2), Spider-Man: De regreso a casa (12/2) y El fútbol o yo (13/2), siempre desde las 20.30. Cuerpos que importan, película internacional de género dirigida por Julia Zárate, del colectivo Mujeres Cineastas, busca financiación colectiva en su sitio web (cuerposqueimportanfilm.com). Y el documental inglés How The Beatles Changed the World, de 2017, subió a la grilla de Netflix.

#AduanaParalela El inglés Roddy Radiation, de los históricos The Specials, encabezará juntada ska con Portátiles, Staya Staya! y Malambo Ska (9/2, Niceto Club). Además, los sobrevivientes Creedence Clearwater Revisited auto-tributarán el hippismo rutero californiano de Creedence Clearwater Revival –aunque sin su líder histórico, John Fogerty– en el Luna Park (9/2). Y el escocés añejo Rod Stewart raspará su laringe en Costa Salguero (14/2).

#ArteArteArte La fotógrafa Gaby Herbstein recorrerá la tradición carnavalera y popular andina con su instalación La Diablada (jueves a domingos, CCK, gratis). Y Música en la oscuridad será la experiencia con parlantes holofónicos que incluirá funciones dedicadas a Sumo, The Killers, Indio Solari, Gustavo Cerati, Pantera, Deep Purple, Pearl Jam, The Beatles, Charly García, Daft Punk, Arctic Monkeys y más (febrero, Auditorio Kraft, grilla en auditoriokraft.com).

#CualquieraPuedeGooglear El sello Mínima Discos armará su primer festival con feria de discos y ropa, muestra de fotos, dj sets y shows de artistas de su catálogo, como Acid Caramels, Palmer y Los Extranjeros, Los Sagan, Mauro Valenti y Chelo Lares (9/2, El Emergente). Click indie. Dúo standupero de redes sociales habrá en la #Misacochina de los Rodríguez Galati (10/2, C.C. San Isidro). Doble click. Cielo Razzo celebrará 25 años con show retrospectivo en el Luna Park (8/2). Click soplavelas. Tonolec comandará el Tonofest folclórico junto a Los Tabaleros, Valbé, Tus Plantas, Los Barrabaces y Jazmín Esquivel (13/2, C.C. Konex). Click folk. La Mississippi abrirá el ciclo Rivadavia Rock, del Teatro Gran Rivadavia (8/2), que incluirá shows internacionales como los de Barak (15/2) y Steve Hackett (10/3). Click ciclíco. Eruca Sativa debutará en España en marzo, con shows en Madrid, Barcelona y Bilbao. Click olé. Cristian Ariel Genez, supuesto asesino de Juan Ledesma, baterista de la banda punk Superuva apuñalado en la madrugada del domingo luego de dar un show en el bar Don Pedro, de Quilmes, permanecía detenido al cierre de esta edición, tras ser identificado en Gualeguaychú, Entre Ríos. Click, juez.

#EnvejecerNoEsUnCrimen El primer campeonato de skate Old School convocó a patinadores mayores de 40 años para su competencia del 24/2 en el Skatepark Nordelta: será en modalidad superpark/overall y entregará premios en efectivo y en productos. Y aunque la entrada y la participación son gratuitas, la organización pide a los asistentes y skaters colaborar con útiles escolares que serán donados.

#Festivalipsis El Cosquín Rock colará doble nocaut con cinco escenarios simultáneos en el Aeródromo de Santa María de Punilla, Córdoba: el 10/2 con Ciro y los Persas, Skay, Las Pastillas del Abuelo, Las Pelotas, El Bordo, los jamaiquinos Don Carlos y Andrew Tosh –con Los Pericos–, Gondwana, Pez, Los Cafres, el bluesman Sax Gordon y muchos más; y el 11/2 con The Offspring, Ratones Paranoicos, Residente, La Vela Puerca, El Mató, Carajo, Horcas, Los Gardelitos, el blusero yanqui Carlos Johnson, Guasones y Vanthra, entre otros.

#AltaTemporada La vida en serie. Si te va una lucha entre samuráis y extraterrestres, probá la primera de la japonesa Gintama, basada en un manga (8/2, I.Sat). Si estás para familias ensambladas de colombianos, liberianos y vietnamitas, mestizeá Here and Now (11/2, HBO). Si te copan los marines, el estrés postraumático y las cruzadas yanquis en Medio Oriente, infiltrate en la séptima de Homeland (12/2, Fox Premium). Y si lo que te ceba es el maquillaje artístico y de FX, empolvate con Game Face, el spin-off con los mejores competidores de Face Off (12/2, SyFy).

#Fiesteros La Rappers Fest Deluxe enfrentará las lenguas de Marcianos Crew, Chulu & Homero, Fianru, Dj Destroy, KMD Label Negro Santo y Mike Southside (9/2, Palermo Club). La KPop Fighting meterá baile y pop surcoreano con pantallas gigantes, robot led, concurso freedancer y show del youtuber venezolano Jósema (10/2, Vorterix). Y la Fiesta Stoned Lucifer llevará pedales de viola al extremo de la psicodelia con Los Culos, Ayermaniana, Dj Seen Cadena y La Stoned Band (12/2, La Tangente).

#Cursos&Concursos Si hacés cine, video, animación o documentales, la Unesco premiará con 500 dólares los mejores cortos sobre comunidades afrodescendientes (iberculturaviva.org, hasta el 15/2). Además, la Universidad Nacional de Tres de Febrero inscribirá durante febrero a la Especialización y la Maestría en Curaduría en Artes Visuales, y la Universidad de Palermo ya toma alumnos para talleres de modelaje, creatividad, comunicación de teatro y esprectáculos, ambientación y reciclaje o trasmedia digital, entre otros.