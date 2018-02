El nuevo disco es el que quieren tocar. El 9/2, Maxi Prietto golpeará su single Pum Pum Pum (CAFF) y el boricua Residente llevará su epónimo Residente a San Luis (La Pedrera, Villa Mercedes). El 10/2, el technofinés Yotto apuntará al North (The Bow). El 11/2, la electro-eslovaca Ivana Mer defenderá Early Works (La Tangente). Y el 12/2, el holandés Ferry Corsten imprimirá Blueprint (Mandarine Club) y los psicoestadounidenses The Flying Eyes quemarán Burning of the Season (Uniclub).