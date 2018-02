Quien también se expidió sobre los dichos de Tevez fue el campeón mundial en 1978 Leopoldo Jacinto Luque. “No tengo nada en contra de Tevez pero me molestan los jugadores que se ponen en directores técnicos. Me parece que Sampaoli sabe lo que tiene que hacer”, manifestó el ex delantero. “Maradona podría haber jugado el Mundial 1978 con 17 años y Messi también debutó muy joven. Creo que a Lautaro (Martínez) hay que darle roce”, finalizó el ídolo de River, que tiene cuatro goles en mundiales, uno más que Carlitos.