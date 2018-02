La abogada Graciana Peñafort afirmó ayer que su defendido, el ex canciller Héctor Timerman, aún no recibió la confirmación oficial ni documentación que acredite que el permiso para viajar a los Estados Unidos fue otorgado, y agregó que el ex funcionario “está muy débil”. Peñafort confirmó que Timerman sigue inhabilitado para viajar a continuar su tratamiento contra el cáncer, aunque el sábado le informaron desde la Embajada de Estados Unidos a la familia de Timerman que saldría el permiso, y le pidieron que completara un formulario que ya habían llenado en dos ocasiones anteriores. Una vez resuelta la situación, los médicos deberán evaluar si Timerman puede hacer el viaje, ya que su salud desmejoró desde que el gobierno estadounidense le negó el ingreso al país, el último 10 de enero.