El ex ministro de Transporte Florencio Randazzo afirmó que tuvo “poca relación pero buena” con el ex ministro de Planificación Julio De Vido durante su gestión y advirtió que durante medio siglo hubo “un deterioro importante” en el sistema ferroviario. “Yo no puedo decir que fallaron los controles en la gestión anterior”, sostuvo Randazzo, y aludió a la falta de “inversión fuerte” pero dijo que eso había ocurrido en los “últimos 50 años”. Randazzo declaró como testigo durante más de dos horas y media ante el Tribunal Oral Federal 4 que juzga al ex ministro del Planificación Julio De Vido por la tragedia del tren de Once, del 22 de febrero de 2012. “Tuve poca relación durante los ochos años que compartimos gabinete, pero de mi parte fue buena”, respondió Randazzo a lo largo de su declaración. En su declaración, además criticó a las empresas concesionarias. “Recuerdo la bronca mía, el Estado pone la plata y la empresa pide mayores costos. A mí me dio mucha bronca”, indicó. Randazzo fue quien se hizo cargo del sistema ferroviario luego del choque que causó 52 muertos en la estación de trenes de Once. Por ello fue citado como testigo en el juicio a De Vido y al ex funcionario Gustavo Simeonoff, que se reanudó ayer luego de la feria judicial de enero.