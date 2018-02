Seamos sinceros: para que una pareja funcione se debe adular el narciso del otro. El amor se nutre de demagogia. Afirmar al otro en su potencia hace a los gajes de la relación. El amor es un acto de caridad: precisa esas ternuras. Uno debe hacer sentir al otro que tiene algo para dar. Y convencerse de que eso es justo lo que uno precisa, que esos atributos animan su gozo. Entre los amantes debe haber siempre cierta tendencia al panegírico.

Sobre la dosis de la loa no hay receta. En demasía bien puede alentar un ardor corporal que sume a los amantes en una agitación recíproca. A ese efecto narcótico el vulgo lo denomina pasión. Los expertos lo prescriben al comienzo. Más aún, estiman imprescindible una alta dosis inicial. Aunque desaconsejan prorrogar esa pócima en el tiempo. Se inclinan por ir reduciéndola hacia un encomio mesurado que no desplace el juicio crítico. La disputa se centra en los plazos. Previsiblemente, los moderados tienden a acotar el término para enervar los riesgos de una sobredosis. Pero las nuevas camadas suelen recetarla por intervalos extensos a fin de encapsular el amor en un estado idílico. Ese éxtasis, especulan, a lo sumo traerá como efecto colateral el desengaño, al que no estigmatizan. Sostienen, por el contrario, que un baño de realidad facilita muchas veces una revelación interior; incidente que también tiene su faceta saludable. Ahí es cuando el conservadurismo los acusa de anteponer el sujeto al vínculo, lo que atenta contra la institución amorosa. Y los llaman a la prudencia en prescripción de la loa. Todo en su medida y armoniosamente, les advierten, citando al general.

Como ya es tradición en estos lares, con ese aval retórico se creen intocables. Pero en mi modesta opinión se equivocan. Será una frase egregia del líder pero no zanja las polémicas. Porque al fin y al cabo, el sentido de la armonía se inscribe en el orden de la estética, y es por lo tanto un valor espurio, viciado de subjetividad. Por eso la joven militancia los refuta invocando también al conductor, aunque en una versión más prosaica: andando se acomodan los melones, les espetan. Y escudados en la frase, proclaman que de nada sirve decretar una posología porque su efecto dependerá del metabolismo de los amantes, que siempre exige una comprobación empírica. La dosis surgirá, concluyen, de la capacidad de resistencia de los cuerpos. Y en ese ida y vuelta de citas -sobre el que estimo inoportuno demorarse- quedan ambos bandos entrampados en la plasticidad ideológica del líder.

¡Ojo! Que los expertos en el vademécum del amor no se pongan de acuerdo a la hora de establecer una farmacopea del elogio, no significa que se deba prescindir de recaudos en su elaboración. Todo amante, al fin y al cabo, busca canalizar una vocación artística. Desea ingresar en el orden de la ilusión. Ser parte de una fábula. Y el amor le da esa chance. Le ofrece una hiperficción explorativa en la que puede elegir su propia aventura. Y entonces hace gala de sus veleidades de actor. Juega su personaje. Despliega su histrionismo. Basta, para definirlo, una paráfrasis de Pessoa: El amante es un fingidor; finge que es amor el amor que en verdad siente.

Por último, no debemos olvidar la pronunciación en el arte del halago. Porque el amor también palpita en su entonación. Y ese acento, además, devela la afición estética de los amantes. Algunos serán afectos al dramatismo; otros, al sainete. Unos optarán por el sobrio recato; otros, por una espléndida estridencia. Son tonalidades, coloraturas del amor, libres elecciones que hacen al tipo de sensibilidad de los amantes, mas no a su calidad amorosa. Es preciso acabar con la antigua superchería: en la austera gravedad de un amor escandinavo no hay menos intensidad que en la exuberancia de un amor mediterráneo. Cada pareja está supeditada a su universo cultural y se ama a su manera. Lo importante es que encuentre un registro tonal afín a su temperamento. Esa es la clave. Porque una vez calibrado el timbre del halago, el amor fluye. Y ahí comienza el sueño inmemorial de los amantes: que el diapasón afine esa melodía para siempre.