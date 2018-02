Ayer, en la presentación de su nueva gira y al ser preguntado si ya ha superado la “resaca” de lo que fue el intento independentista el año pasado, Joan Manuel Serrat contestó que no porque la fiesta sigue. “Si usted lee la prensa cada día encontrará una sorprendente noticia, en la cual pasamos de tener ningún presidente a la opción de tener dos”, opinó el cantautor. “Ahora deben seguir mareando la perdiz alrededor de esto. Yo creo que se van a marear ellos al final, porque en estas discusiones no acaban de reconocer dónde está la salida.” En el Círculo de Bellas Artes de Madrid, Serrat presentó su gira llamada “Mediterráneo da capo” con la que recorrerá España y Latinoamérica y con la que homenajeará el aniversario nº47 de su disco “Mediterráneo”, y opinó sobre la actualidad catalana. “Estamos en la feria de los disparates y creo que el problema fundamental no es que el independentismo se haya acabado como escucho decir. El independentismo ha existido, existe y existirá, ¿cómo? Ya lo veremos.” Y también aseguró:”Lo que queda de Junts per Catalunya y la CUP, tienen la pretensión de la investidura de Puigdemont, corroborada por el propio Puigdemont, que es sumamente intransigente en esto. Pues esto es el callejón sin salida”.