Una difícil espera detrás del drama

Uno de los peritos de parte de la familia de la legisladora Débora Pérez Volpin que participó de la autopsia indicó ayer que en el peritaje se encontraron “lastimaduras en el esófago y en el estómago”, y aseguró que la fallecida “estaba en perfectas condiciones para afrontar el estudio”. Sostuvo que la situación “se fue complicando a medida que pasaba el tiempo de la endoscopía”. El perito explicó que se podrá determinar la causa de la muerte de la legisladora cuando estén los resultados de las biopsias de los tejidos, que, según informaron fuentes de la investigación, estarán disponibles el 16 de este mes. Por su parte, el abogado de la anestesista que intervino en el estudio médico dijo que “en principio no se descubrió ningún error en materia anestésica” en la autopsia y afirmó que “se han encontrado otras causas que no son de tipo anestésico”. En diálogo con PáginaI12, el doctor en Farmacia y Bioqímica, y titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, Marcelo Peretta, señaló que “hay que esperar el resultado toxicológico para ver si la anestesia fue excesiva”, y si el paro cardíaco que sufrió la legisladora “lo provocó una perforación en el esófago, la anestesia o ambos”. El cuerpo de Pérez Volpin fue velado ayer en la Legislatura porteña (ver aparte).

El gastroenterólogo Ernesto Da Ruos, quien fue perito de parte de la familia de la legisladora, describió que “no se encontró ningún corte porque el endoscopio no corta” y apuntó que “no puedo decir que tuvo la culpa alguno de los profesionales que intervinieron (en la endoscopía) porque no está comprobado”. El especialista destacó que Pérez Volpin “estaba en perfectas condiciones para afrontar el estudio”, ya que “no había ninguna información de una patología previa” en su historia clínica. Según el perito, la situación “se fue complicando a medida que pasaba el tiempo de la endoscopía”.

Voceros de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 51 dijeron a este diario que por el momento “no van a dar ningún tipo de información sobre el caso”, de modo que no hay ningún parte oficial respecto a los resultado preliminares de la autopsia. Eduardo Gerome, el abogado de la anestesista, indicó que de la pericia participaron dos médicos forenses, el decano del Cuerpo de Médicos Forenses, el director de la Morgue Judicial, dos peritos de parte de la familia, dos de la anestesista y uno más de parte del Sanatorio de la Trinidad, y afirmó que “no hubo ningún inconveniente entre las partes durante la autopsia”.

Ayer trascendió una supuesta versión de los resultados preliminares de la autopsia que indicaban que los peritos habían encontrado una perforación en el esófago de Pérez Volpin. Gerome afirmó que “no puedo hablar de eso por el pedido del juez (Gabriel Ghirlanda) de no revelar información de la autopsia, pero yo también la leí y no estoy en condiciones de negar nada”. El abogado apuntó que “en principio no se descubrió ningún error en materia anestésica. Se han encontrado otras causas que no son de tipo anestésico”, y detalló que “al parecer previamente no habría elementos que pudieran haber causado semejante problema (en referencia a la anestesia), porque cuando se le va a hacer el estudio a la señora Pérez Volpin, se le hace un chequeo de tipo cardiológico, un electrocardiograma, que da impecable”.

Peretta, por su parte, indicó que todavía no es posible descartar la hipótesis que apunta a que el causal de la muerte de la legisladora haya sido la anestesia. “Hay que esperar el resultado toxicológico para ver si la dosis aplicada fue suficiente o excesiva, ya que el exceso puede causar un paro cardíaco. Por otro lado, hay que ver si la anestesista se quedó en el lugar del estudio y si, por ejemplo, usó naloxona para revertir el paro cardiorrespiratorio”, detalló. El titular del Safyb explicó que esta información “debería estar plasmada en la documentación que secuestró la policía del Sanatorio y, además, deberían estar los videos disponibles de las cámaras de la sala en donde se hizo el procedimiento”. El tercer elemento con el que contarán los investigadores, según él, serán “las declaraciones de los testigos”.

La documentación secuestrada el miércoles por la Policía de la Ciudad incluía “la hoja de guardia, la historia clínica de la legisladora y el libro de enfermería”, según indicaron fuentes de la investigación después del operativo. Peretta destacó que entre estos documentos “hay planillas en las que se debería haber descripto todo el procedimiento: si la paciente entró a la sala con muchos dolores, si estaba nerviosa o si estaba tranquila”. “También tendrían que haber plasmado allí cuántas personas participaron del procedimiento. En el lugar del estudio debe haber al menos cuatro personas: un médico gastroenterólogo, un anestesista encargado de sedar y despertar al paciente –y de actuar en caso de urgencias cardiorrespiratorias–, y dos enfermeros o instrumentistas que colaboran”, agregó.

Desde hace más de dos años, el Safyb está en juicio con el Sanatorio de la Trinidad debido a que “denunciamos que en las guardias la clínica pone técnicos, en lugar de profesionales. Por ejemplo, en los laboratorios en lugar de poner bioquímicos, ponen técnicos en laboratorio”, apuntó Peretta. “Personal que trabaja en el sanatorio nos ha dicho que en vacaciones no reemplazan al personal que se va de viaje. No sería raro que en este caso hubiera menos personal trabajando que el mínimo estipulado”, sostuvo luego. Sumado a esto, el titular del sindicato advirtió que “por la información que nos da el personal, sabemos que el sanatorio no compra todo el equipo que hace falta, no compra la tecnología que le piden los profesionales”.

Peretta consideró que “el sanatorio está muy comprometido. La situación es clara: una persona joven y sana entró al sanatorio y salió muerta”.

Informe: Juan Funes.