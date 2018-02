La firma de biotecnología Bioceres pospuso su oferta pública de acciones en Wall Street por al menos un mes. Esto se explicó, según la empresa, por la volatilidad que sacudió a los mercados globales esta semana, lo cual redujo la demanda de sus acciones. Según Bloomberg, la incertidumbre en los mercados internacionales generó que los inversores no quieran pagar el precio de 10 a 12 dólares por acción de Bioceres. Ese era el precio que estaba estimando la empresa para salir a cotizar en Nueva York. Un antecedente fue el de Central Puerto, que hace dos semanas ofertó sus acciones en Wall Street con una muy floja performance. La firma no paró de registrar pérdidas a partir de ese momento, llegando a caer hasta 18 por ciento en una sola jornada. Otra empresa que tuvo muy mal desempeño en su salida a la bolsa en la plaza norteamericana fue Corporación América, la cual recibió el desinterés de los inversores. Bioceres aseguró que no saldrá a cotizar hasta que no se estabilicen los indicadores de volatilidad financiera, que estaban hasta finales de año en 15 puntos y ahora subieron a 50. Entre los operadores del mercado hay pesimismo respecto de cómo pueden evolucionar los mercados financieros.