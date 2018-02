Aunque el muchacho surcoreano se dedique a versionar populares tracks, hay quienes no dudan en anticipar que se podría tratar de “la próxima sensación del fenómeno K-Pop”. Jóvenes fans, sin más, le cantan efusivas loas, dedicándole toda suerte de piropos: “Es el Mozart de nuestra generación”, “Qué majestuosas sus interpretaciones”, “Sin lugar a dudas, es el mejor artista de covers del mundo”. ¿Qué los ha flechado de Big Marvel, nombre del músico oriental en cuestión? Pues, su instrumento de elección, evidentemente: un pollo de goma que aprieta y aprieta, arrancándole “notas” que hacen las delicias de millones. Ajá: la gallinita de hule, chillón juguete para perritos, es lo que el talentoso muchacho “toca” con fastuosa habilidad. “Hoy en día, existe un extendido y acalorado debate entre aficionados acerca de cuál es el mayor referente del pop coreano ¿Es el supergrupo BTS o es el grupo EXO? ¿Y si no fuera ninguno de los dos...?”, se pregunta el sitio The Daily Dot, previo a dar por ganador al susodicho Marvel, que antaño versionase canciones con otros atípicos objetos (calculadoras, bocinas de coche, etcétera), pero solo alcanzara la “fama” al manipular el chiche con forma aviar. A punto tal que casi 30 millones de visionados tuvo su cover de Faded, del productor y DJ noruego Alan Walker, vía YouTube. Y más de 20, su pajarona alternativa para Havana, el hit de Camila Cabello, además de los cientos de miles que suman clips diversos, donde –a cara de piedra– sostiene y hace chillar a su famoso pollo de goma en tracks como Sorry, de Justin Bieber, Dark Horse, de Katy Perry, New Rules, de Rua Lipa, Look What You Made Me Do, de Taylor Swift, Perfect, de Ed Sheeran, por mencionar parte de su actualizado repertorio. A veces lo acompaña una arpista de 10 años; o bailarinas; o un amigo rapero que, a diferencia de Big Marvel, no se aguanta la risa cuando el artista hace sonar su preciada gallinita. En fin, la juventud...