Música que describe su propio paisaje

Noche de Terraza en la Cúpula de Plataforma Lavardén, gratis, con la presentación de Degradé. Tal es la propuesta de título El artista es mi vecino, una noche con los nuestros , en donde el grupo local se presentará hoy a partir de las 21. Así que más vale estar atento y agenciarse las entradas, que podrán retirarse desde dos horas antes y hasta dos por persona, en la boletería del teatro (Mendoza 1085).

"Encaramos el año tratando de no sentir que el disco salió hace mucho, porque en realidad sólo pasaron seis meses. Durante ese tiempo hicimos diez shows en Rosario y la respuesta nos superó, siempre tocamos a sala llena", le dice Emiliano Cattaneo a Rosario/12 . Balneario , octavo disco en la trayectoria del grupo, es de una claridad conceptual que permite, así como constatar un recorrido musical integral, augurar nuevos bríos en la banda que integran Nahuel Marquet (voz, acordeón y guitarra), Emiliano Cattaneo (voz y teclados), Guido Benvenuti (guitarra acústica), Pablo Giulietti (guitarras), Lisandro Sagué (bajo) y Álvaro Manzanero (batería).

La apreciación de Nahuel Marquet constata una relación que va de la mano de una sintonía fina, compartida y de años: "Gracias a la ventana que nos da el hecho de ser tan independientes, hacer un disco para nosotros surge siempre de la necesidad de juntarnos, y de ver qué tipo de efecto bola de nieve surge cuando uno lleva una canción, cuando la banda la transforma. Suscribimos a esa dinámica y amamos esa dinámica en el contexto de Degradé. Para Balneario hubo esas ganas y voluntad, y creo que lo que el disco hace es reafirmarnos como banda. En este caso, las composiciones de Emiliano y las mías conviven mejor que en el disco anterior, creo que llegamos a hacer un disco en donde la gente me dice que le gusta el disco y no hablan de canciones sueltas, y eso está bueno".

"No por nada estamos pelados y viejos, y hemos aprendido algo en el camino. Sabíamos que este disco iba a enganchar bien, que iba a gustar mucho porque tiene algo así como universal, como si fuera un resumen de Degradé en todos estos años. En lo inmediato, queremos ver de tocar un poco menos en Rosario y más en el resto del país, pero eso es lo que planeamos ahora, después tendrá que ver con las posibilidades y las ganas de movernos. Tenemos un disco nuevo, que nos pone muy orgullosos y hay muchas ganas de tocarlo", agrega Cattaneo.

"Hace un tiempo que empezamos a darnos cuenta, también gracias a la devolución que nos hacen los pibes, por la calle, de que hay gente que tenía doce o trece años cuando hicimos Agua , por ejemplo. Uno va entendiendo, por madurez, por los años, y sin subirse a ningún pedestal, que hay un lugar de influencia e interés que la banda genera, te guste o no te guste Degradé. Yo sabía que este disco nos/me representaba, y en ese sentido uno se asegura una cierta eficacia, porque el disco para mí es el recorte de un momento musical en la vida de una banda o en la vida personal. Después el tiempo dirá si es mejor o no que Agua , si viene a sumar algo a la música de Rosario, si metió alguna canción en el cancionero popular, eso será otra cosa. Pero si a mí me representa eso está bien, y sabía que era así", explica Marquet.

-‑Hay también una conciencia de filiación musical, que el disco infiere.

Cattaneo: -‑Creo que el rock argentino, y el rosarino aún más, tiene esto de que las inferiores se hacen jugando. La mayoría de los grupos está conformado por gente grande, que tuvo que andar mucho por el under y luego consagrarse en lo comercial. Imaginate en Rosario, que es una ciudad que no tiene industria en cuanto al espectáculo en sí, y es como una especie de punto intermedio entre el mainstream y el under. Degradé no es una banda under, sin embargo hay cierta estructura que la hace funcionar de esa manera, hablo de las giras, los lugares donde tocar, la llegada al púbico masivo. Todo esto hace que uno se vuelque a las herramientas que sí te nivelan, y son las canciones: grabarlas, escuchar muchos discos, conocer al dedillo la historia del rock argentino. Nosotros vivimos hablando de rock, yo soy periodista y la mitad de mi trabajo tiene que ver con el rock, con investigar, saber qué pasa, escuchar lo que pasó, buscar influencias, todo eso se ve plasmado en un disco que apareció en un momento clave, en una comunión creativa, de diseño sonoro. Se trabajó muchísimo eso, y es fruto de la experiencia. Hoy puedo decir qué canción va a funcionar más que otra por los años que tenemos transitados. También podría decir que tengo una banda de hace más de veinte años y que seguimos remándola y haciendo una patriada, pero Degradé no es una patriada, es una obra de arte que tratamos de construir todos los días, y eso no es un peso para nosotros, sino una panacea, un lugar de descanso para nuestra mente, un lugar de contención. Creo que este disco tiene unas cuantas canciones que podrían resumir qué es Degradé y qué hizo en este mundo.

Marquet: ‑-Es interesante ver cómo uno empieza a mirarse desde otro lugar. Cuando hicimos Agua, mostrábamos el disco y por ahí alguien te decía "suena súper rosarino" y para mí eso era una especie de puñalada en el pecho, era doloroso, y hoy lo pienso completamente al revés. ¿Qué puedo ser yo sino una especie de resultado, de efecto, de algo que ha pasado por mi propio tamiz? Me enorgullece que mi música suene rosarina, si la música no describe su paisaje no tendría sentido. Creo que nuestro lugar en el rock de Rosario y argentino sería ése. Agua fue un disco que trajo un poco sonidos de Radiohead, Björk, cosas así, pero al escuchar las canciones hay un factor de lo rosarino que está muy presente, y éste quizás sea nuestro aporte. Aquello que como un adolescente yo negaba, hoy es lo que nos define. Mis canciones van a sonar rosarinas y deben hacerlo.

-‑Ante la falta de industria local, la vía del crowdfunding sin embargo los legitima.

Cattaneo: -‑El crowdfunding fue muy reconfortante, porque si hay un capital que podemos tener como banda es poder decir: "che, levante la mano quién apuesta por nuestro próximo disco". Y aparecieron un montón de personas. Habla de confianza en el artista, pero de la vigencia también. No quiero entrar en la queja, porque no nos interesa. No se trata de una lucha ni de una pelea por nada, sino que Degradé es una banda súper vigente y quisimos también chequear nuestra vigencia. Si fuésemos un artista que está de vuelta tal vez no funcionaría, pero hemos logrado esto. Es lo que hace que no vivamos ninguna especie de batalla perdida, por no habernos ido a Buenos Aires, -a vivir a una pensión- en el '99, o cuando editamos Agua , así la pegábamos y qué se yo. Todas esas cosas las pienso al contrario: qué bueno que hago música en Rosario, que tengo ocho discos grabados en Rosario, y que puedo ir a tocar con mi hija.