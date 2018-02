El inicio de clases será "complicado"

La secretaria General de Amsafé provincial y Ctera, Sonia Alesso, presagió ayer un escenario "muy complejo y conflictivo" de cara a las negociaciones paritarias docentes, y pidió al gobierno provincial que a más tardar la próxima semana los convoque. Alesso consideró "inadmisible" plantear un techo del 15 por ciento, aunque no quiso arriesgar el porcentaje que solicitarán de aumento en base a los datos de consultoras y economistas propios que pronostican un inflación del 25 por ciento. En ese marco, la titular de Amsafé provincial dijo que "no se puede discutir sin tener una paritaria abierta y cláusulas de revisión que permitan modificar y mejorar el salario de los docentes". Además, Alesso criticó la adhesión "express" al Pacto Fiscal votada el jueves en la Legislatura: "Los gobiernos provinciales están cediendo soberanía y federalismo al gobierno nacional que fija directamente las pautas de las economías provinciales, y no les envían fondos si no votan leyes de ajuste dictadas por el FMI. Vamos a volver a tener situaciones complejas como en el 90".

Mientras aguardan el llamado de la provincia para iniciar las negociaciones paritarias, la titular del gremio que nuclea a los docentes estatales santafesinos manifestó su preocupación porque quedan pocos días para el comienzo del ciclo lectivo, el próximo 5 de marzo, en un año díficil, sumada a la decisión del gobierno nacional de derogar por decreto la paritaria nacional docente, una medida que el gremio considera inconstitucional y que motivó una impugnación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Según Alesso, el decreto trae a las provincias una serie de complicaciones porque no hay una referencia nacional. "Lo que sí preocupa es el grado de centralismo en las decisiones, porque si bien dicen desde el gobierno nacional que las paritarias son libres y sin techo y que cada provincia negocia, está claro que hay una orden de votar el Pacto Fiscal, la Reforma Previsional e impulsar la Reforma Laboral por ramas, y de plantear un techo de 15 por ciento a las paritarias, algo que no vamos a admitir", adelantó.

"Nuestros porcentajes están muy por encima, y mientras pasan los días aumentan las tarifas, el dólar, las naftas. El panorama del porcentaje de inflación es incierto, y es grave porque vamos a estar discutiendo en una situación cambiante. El gobierno ya ha planteado en algunas provincias un 15 por ciento en tres cuotas que terminan a fin de año, desde Ctera y Amsafé decimos que es inadmisible. Entendemos que va a tener que haber paritaria abierta, cláusulas de revisión, cláusula gatillo, mecanismos que planteen que el salario no pierda poder adquisitivo", agregó Alesso.

En diálogo permanente con los dirigentes de los gremios estatales y de los sindicatos del Movimiento Obrero Santafesino (MOS), la titular de Amsafé provincial señaló que el diagnóstico que comparten es preocupante. "Baja del empleo en Santa Fe, suspensiones, retiros voluntarios, cierres de fábricas, pérdidas de las fuentes de trabajo de las pequeñas y medianas industrias que en estas provincias son muy importantes, en ese contexto vamos a discutir salario", ennumeró.

Por otra parte, Alesso cuestionó en duros términos la adhesión al Pacto Fiscal votada en la Legislatura. "Un trámite express y sin el debate previsto, cuando en realidad nos habían dicho que no se iba a tratar ayer (por el jueves) en Diputados. Los gobiernos provinciales están cediendo soberanía y federalismo al gobierno nacional que fija directamente las pautas de las economías provinciales, beneficiando a la provincia de Buenos Aires que recibirá 40 mil millones de pesos este año, algo que no registra antecedentes, y al resto de las provincias no les envían fondos si no votan leyes de ajuste dictadas por el FMI. Vamos a volver a tener situaciones complejas como en el 90", advirtió.

La titular de Amsafé provincial consideró que "se votaron instrumentos que significarán ajuste para el pueblo y para los trabajadores, el tema de las cajas previsionales. El Pacto Fiscal incluye, como en la reforma del menemismo, el congelamiento de las plantas del Estado. Cuando necesitemos un cargo de maestra jardinera, de maestra especial, un catedrático, un cargo directivo, una maestra de grado, las plantas van a estar congeladas, lo mismo para la construcción de escuelas, los equipos socioeducativos".

--¿Las clases empiezan?, preguntó una colega.

--Es un escenario muy complejo, un año muy conflictivo. Lo vamos a evaluar en la asamblea provincial de Amsafé donde los docentes van a votar, por supuesto cuando tengamos una propuesta, que esperamos tenerla cuanto antes, y también a nivel nacional.