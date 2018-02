Además de la discusión salarial, que anticipó compleja, Alesso denunció "la destrucción de la inversión educativa que no tiene antecedentes". La titular de Ctera precisó que "en dos años se subejecutaron los presupuestos de educación", y que en el Presupuesto nacional de este año "el monto para pago de intereses de la deuda externa duplicará lo que se invierte en educación, teníamos el 6 por ciento del PBI y no está cumpliendo". Para Alesso, "la pelea es que haya inversión educativa y que el gobierno nacionaol escuche, convoque, que retire el decreto que anula la paritaria nacional docente". En ese sentido, la dirigente gremial pidió restituir el ámbito de diálogo que posibilitó que las clases comiencen durante muchos años, producto de la discusión en paritarias. "Es muy difícil que un ciudadano común perciba hasta qué punto se están afectando los fondos de educación que llegan a las escuelas. Ya no hay libros, los comedores escolares se llenan de chicos nuevamente, la situación de los maestros se agrava porque el salario ya no alcanza para llegar a fin de mes, se crea una situación educativa compleja", concluyó Alesso.