Un testigo que no quería declarar por supuesto temor, se presentó ayer en el juicio a Los Monos, negó haber hecho acusaciones contra la banda y dijo que le armaron la declaración. "Todos estos nombres los escribió (el exjefe de la disuelta División Judiciales) Cristian Romero con el juez (Juan Carlos) Vienna, ellos son los que armaron todo esto y me hicieron firmar", lanzó. Se trata de un muchacho que debía comparecer en el primer tramo del debate donde se juzgó la asociación ilícita, con 25 acusados, pero que recién ayer fue encontrado. En tanto, con declaraciones como la del hermano de Lourdes Canteros, terminó el debate por su homicidio. La semana que viene se debatirá por el crimen de Diego Demarre.

El electricista fue nombrado en las primeras audiencias. Ariel Lotito, excoordinador de la división policial que trabajaba para el juez Vienna, dijo que el joven fue baleado por integrantes del clan Cantero. En el fallo de procesamiento a la banda aparece una declaración del testigo en la que dio cuenta de la existencia de una organización criminal vinculada con integrantes de la familia Cantero. La declaración escrita reza que los imputados "tienen una organización y un encargado para cada cosa". También figura que lo balearon en la pierna por negarse a trabajar para ellos; pero ayer, el testigo aclaró que recibió el disparo cuando fue a comprar droga y dos grupos se estaban tirando en ese momento, por lo que él salió herido. "Aprovecharon de lo que me había pasado, inventaron, tejieron toda una telaraña", dijo por los agentes de Judiciales y el magistrado instructor.

El disparo fue en abril de 2013 y según esa declaración del expediente escrito, el muchacho dijo que fue "a comprar droga al kioquito de ellos, en Lima y Godoy, ahí surgió la discusión porque yo no quería trabajar con ellos. Me querían meter de prepo, comenzamos a forcejear y Monchi llamó por handy al sicario más importante que tiene la organización que es el Pato o Chino González. Llega este chico en moto, se baja, me da un disparo, se sube a la moto y se va". Desde la defensa sostienen que en esa fecha, González ya estaba preso por la Justicia Federal.

Homicidio. En el último día de audiencia para debatir sobre el crimen de Lourdes Canteros, por el que está acusado Ramón "Monchi" Machuca, declaró el hermano de la adolescente, que está preso. La teoría de la Fiscalía es que actividades ilegales del joven provocaron el ataque a tiros al frente de la casa. "Me involucran con gente que no tengo nada que ver, no tengo nada que decir, porque diga lo que diga y pase lo que pase, mi hermana no vuelve. Es un dolor que me lo voy a llevar toda mi vida, porque perdí a toda mi familia por eso", dijo el muchacho que vivía en la casa de atrás de sus hermanos, donde se dio la balacera. "Yo no tengo nada que declarar. Mis problemas, si los tengo, los arreglaré yo. No acuso a nadie. Mi hermana no va a volver, acuse a quien acuse. No importa quién fue, yo ya me voy a enterar, pero me quieren vincular con un montón de gente", lanzó ante las preguntas de la Fiscalía. Además, se despegó de las acusaciones, pese a que hace dos años está detenido por cuestiones de drogas.