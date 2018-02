La Justicia aceptó la apertura del concurso preventivo de Oil Combustibles, la petrolera ligada a Cristóbal López, a la que la AFIP le reclama unos 17 mil millones de pesos por una deuda acumulada entre 2011 y 2016 del impuesto a la transferencia de combustibles líquidos. La decisión del juez Javier Cosentino, a cargo como subrogante del Juzgado Nacional en lo Comercial Número 5, podría abrir la puerta a la reestructuración del ex Grupo Indalo, que incluiría la venta de los medios de comunicación.

La firma Oil Combustibles se había concursado a mediados de 2016. Sin embargo, en noviembre del año pasado la Corte Suprema anuló el expediente al considerar que la empresa había “cambiado fraudulentamente su domicilio” para radicarlo en la Justicia de Comodoro Rivadavia (Chubut). Luego, Héctor Vitale, titular del Juzgado Comercial 4, rechazó la presentación que hizo Ceibo, el nombre que el ex grupo Indalo tiene desde que lo administran Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre. A fines de diciembre, la Sala D de la Cámara Comercial ordenó la apertura del proceso. Por otro lado, el 22 de diciembre pasado Rosner y Dellatorre pidieron los concursos de las empresas de medios de la ex Indalo por un pasivo conjunto que ronda los 100 millones de dólares. Como no existe un holding, se hicieron once presentaciones que recayeron en distintos juzgados.

El juez Cosentino unificará ahora todos los pedidos de convocatoria de las empresas del ex Grupo Indalo. En primer lugar, aceptó el concurso de Ideas del Sur, cuya dueña es Oil a través de South Media Investment (SMI). Además, ordenó librar oficios para reunir los pedidos de convocatoria de Telepiu (C5N), Pensado para Televisión, Real Time Solutions, Editorial Amfin, Nefir, South Media Investments, Paqariy, Votionis (Radio 10 y Mega), DH Com (Pop FM), Radio Productora 2000 (Vale) e Imagen Radial (One).

El 9 de marzo es la fecha límite para dictar la resolución que categorizará a los acreedores y designará al comité de control. El período de exclusividad para formular propuestas de acuerdos finalizará el 10 de agosto. El juez mantuvo la inhibición de bienes sobre la mayoría de las empresas que conformaron Indalo, lo que implica que por ahora no se podrá concretar ninguna venta. Ayer la AFIP le solicitó a Julián Ercolini, juez que investiga a Oil, que no apruebe el traspaso de las firmas de Indalo.