La inactividad de los bancos públicos y privados mostraron ayer el alto acatamiento que tuvo el paro convocado por la Asociación Bancaria. El titular del gremio, Sergio Palazzo, aseguró que “más del 95 por ciento” de los afiliados adhirió a la medida de fuerza. El paro se decidió ante la decisión de las cámaras patronales de bloquear la negociación paritaria al insistir con una oferta de apenas el nueve por ciento y una cláusula gatillo no retroactiva. El gremio señaló que tanto al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, como al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, son quienes avalan y promueven la actitud de las cámaras empresarias.

“Se está desarrollando el paro nacional bancario con total acatamiento en todo el país, participando más del 95 por ciento de los compañeros bancarios, a quienes felicitamos por su compromiso en esta lucha que llevamos adelante en defensa de nuestros salarios”, aseguraron a través de un comunicado Palazzo y el secretario de prensa del gremio, Eduardo Berrozpe.

Por otra parte, los dirigentes indicaron que la city bancaria estuvo totalmente paralizada y que el nivel de acatamiento en la ciudad de Buenos Aires fue tan alto como en el resto de las provincias.

En cuanto al rol que juegan Triaca y Quintana en la por ahora frustrada negociación paritaria sostuvieron que “meten presión” para que no se llegue a un acuerdo. En cuanto al ministro de Trabajo señalaron que “incumple con sus deberes de funcionario público al haber determinado que el Ministerio a su cargo suspenda las reuniones paritarias, con el fin de imponer el citado porcentaje del 9 por ciento”. Las críticas sobre Quintana no fueron menores y señalaron que los propios empresarios del sector lo sindicaron como el funcionario que los presiona para no mover la oferta salarial.

Es más, el gremio bancario aseguró que tanto Triaca como Quintana están alineados “con las posiciones extremas de la banca extranjera, y no han dado respuesta a nuestra requisitoria en el sentido de que aclaren esta grave situación que violenta la legislación vigente”.

En este contexto y de no mediar una mejora por parte de las patronales la Asociación Bancaria tiene previsto realizar una medida de fuerza de 48 horas para el 19 y 20 de febrero próximo. El paro nacional bancario coincidió con el fin de semana largo y afectará la carga de los cajeros automáticos. Para evitarlo, el gobierno lanzó una campaña mediática donde anuncia las alternativas para hacerse de efectivo en estos días.