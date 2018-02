Por más que el Cosquín Rock 2018 se divida en dos fechas, no escasearán la novedad ni la pluralidad. De hecho, 200 artistas actuarán en los seis escenarios previstos para esta oportunidad. El 11 de febrero, el aforo principal del aeródromo de Santa María de Punilla recibirá a artistas de la talla de Skay Beilinson y los Fakires, Ciro y los Persas, Las Pelotas y Creedence. En tanto el 12, la renovación será la gran protagonista, una vez que actúen El Mató un Policía Motorizado y Los Espíritus, aunque por ahí también andarán los Ratones Paranoicos, Los Gardelitos, Residente, Estelares y The Offspring. Si en la jornada inicial el reggae se adueñará del Escenario Temático, al día siguiente lo hará el metal. Pese a que el Quilmes Garage se tornará en uno de los reductos del indie en el festival, el día uno se vestirá de potencia, con Pez y Humo del Cairo al frente, y el segundo la agitará el pop independiente, con Perras on the Beach, Louta, Luca Bocci, Barco y Bándalos Chinos. Lo mismo sucederá en el Universo Geiser. El sábado, en medio de Diosque, Valdés y Francisca y los Exploradores, se colará Massacre. Al tiempo que el domingo, entre Viva Elástico y Banda de Turistas, Vanthra (flamante proyecto de Fernando Ruiz Díaz) y Piti Fernández (frontman de Las Pastillas del Abuelo) establecerán la diferencia. El evento se reencontrará con la feria gastronómica Ají, tendrá puestos de hidratación y el transporte oficial será de la Cooperativa La Calera. Los recitales comenzarán poco luego de las 14 y se estirarán hasta pasada la medianoche.