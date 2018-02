0 Newell’s: Pocrnjic (7): San Román (5), Varela (5), Fontanini (5), Evangelista (5); Rivero (6), Bernardello (5), Sills (5), Fértoli (5); Sarmiento (4), Leal (4). DT: Juan Manuel Llop.

1 Colón: Domínguez (6); Ceballos (5), Conti (6), Ortiz (6), Escobar (5); Ledesma (5), Fritzler (6), Mariano González (4), Guanca (5); Chancalay (5), Correa (5). DT: Eduardo Domínguez.

Gol: ST: 36m Ortiz (C).

Cambios: ST: Desde el inicio Torres por Rivero (N), 16m Vera por Chancalay (C), 19m Bernardi por Mariano González (C), 29m Cabrera por Sarmiento (N), 31m Ruiz por Correa (C) y 35m Denis Rodríguez por Sills (N).

Arbitro: Pablo Echavarría

Cancha: Coloso del Parque

Newell’s no sabe atacar y tampoco tiene muy clara la receta para defender. Estas debilidades pueden entregar alguna alegría, como el triunfo ante Arsenal. Pero en general el equipo está condenado a sufrir los partidos, como la semana pasada ante Estudiantes y anoche frente a Colón. En el Coloso del Parque, cuando el sabalero puso en cancha a los hombres de experiencia que tenía en el banco de suplentes, acorraló a lo Lepra y Guillermo Ortiz, el ex Newell’s, le dio la victoria a los sabaleros con un cabezazo cruzado en un tiro de esquina. Antes, el fondo leproso leproso perdió por arriba con Guanca y Conti pero Pocrnjic se lució en grandes atajadas. La derrota pone en duda la continuidad de Juan Manuel Llop como entrenador.

El primer tiempo se fue sin jugadas de gol. Siendo Newell’s local, sin dudas que el tedio de los primeros 45 minutos habló de los problemas de los leprosos para generar juego en ataque, falencia que compartía con el rival. Porque Colón no llegó al área y se entendió de la falta de gol de los sabaleros en los últimos cuatro encuentros.

Una de las diferencias que marcó Newell’s sobre Colón fue cierta determinación para buscar atacar, a pesar de su falta de ideas. Porque Sarmiento está desconectado del equipo hace tiempo, y Leal encontró pases en cada una de sus corridas en diagonal cuando el avance era de los pies de Rivero. El juvenil hizo más que todos en su despliegue por encontrar un espacio vacío.

Una corrida de San Román que no acompañó ningún volante, un cabezazo alto de Evangelista y un derechazo desviado de Sarmiento, fue todo lo que hizo la Lepra en ataque, nada que entusiasme al hincha con la llegada del gol.

El hincha se ilusionó en el segundo tiempo con las corridas de Torres. Había dejado la cancha Rivero y Llop intentó encontrar desbordes en la velocidad del juvenil por derecha y Fértoli por izquierda. Pero esas corridas solo eran acompañadas por Leal, bien absorbido por Conti y Ortiz. Así y todo, no aparecían jugadas de gol para los leprosos.

Colón buscó descifrar el trabajo juego con los ingresos de Bernardi Vera y Ruiz, y esas variantes le dieron protagonismo a la visita. Porque Colón empezó a ser profundos en sus avances. Primero avisó Guanca con un gran cabezazo cruzado que Pocrnjic desvió en gran volada sobre su derecha. De aquel tiro de esquina salió un cabezazo de Conti, cruzado al otro palo, y otra vez el uno leproso llegó a tocar el balón. Colón sacó diferencias en el juego y llegará a la diferencia en el marcador con un nuevo cabezazo, esta vez de Ortiz al segundo palo, en un tiro de esquina, bien lejos de las manos de Pocrnjic.

La respuesta de Newell’s se redujo a un tiro libre de Leal al palo de la barrera. La desesperación de los leprosos llevó a Colón a esperar por el final del partido sin pasar mayor zozobra.