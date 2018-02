"El que no está al cien por ciento para jugar deberá esperar", aseguró Leo Fernández (foto) . De esta manera el técnico de Central extendió los plazos para los regresos de Marco Ruben y Washington Camacho, como así también el debut de Néstor Ortigoza. "No estamos en el funcionamiento óptimo, pero fuimos modificando mucho el equipo", explicó el entrenador canaya. Mañana ante Huracán vuelven Mauricio Martínez y German Herrera, al tiempo que en el mediocampo reaparece el juvenil Joaquín Pereyra.

Leo Fernández ya no está apresurado por recuperar a sus mejores jugadores. Por el contrario, ahora se convenció en priorizar la recuperación física de los lesionados por sobre los intereses del equipo: "Todos tienen que estar bien, al fútbol no se juega ni con edades ni con apellidos, todos tienen que estar al cien por ciento para rendir y el que no lo está deberá esperar", afirmó ayer Fernández. Por lo cual no es probable que Ruben y Camacho jueguen el sábado que viene ante Olimpo, y hay dudas aún de que pueda debutar Ortigoza.

Por lo pronto, la atención de los auriazules está puesta en el encuentro de mañana a las 21.30 ante Huracán en Parque Patricios. Ayer el técnico adelantó la vuelta de Martínez por Oscar Cabezas, el retorno de Herrera en lugar de Maximiliano Lovera y el ingreso de Pereyra por el suspendido Maxi González, en relación al partido con Unión. El canaya jugará con Ledesma; Ferrari, Tobio, Martínez, Fernández; Priotti, Gil, Pereyra, Carrizo; Zampedri, Herrera.