“Espero que mucha gente sienta que el programa le habla a ella, porque somos muchos los que en Estados Unidos estamos pasando por un período de confusión. Quizás así no nos sintamos tan solos”, aseguró Alan Ball acerca de Here and Now. “De todos modos, no imaginé la serie para hablarle a los que piensan como yo sino que espero que les diga algo a todos”. En un momento de la charla con los periodistas, el creador de Six Feet Under y True Blood repitió la frase de Greg “perdimos, muchachos”, pero al igual que Tim Robbins, dijo ser optimista respecto al futuro: “Una de las cosas esperanzadoras es ver el ascenso de la resistencia en Estados Unidos. Hubo un momento de shock y dolor para mucha gente, pero hay que seguir adelante. El programa fue concebido antes de Trump, el piloto lo escribimos antes de las elecciones. El día que fue elegido Trump, había mucha gente que lloraba y tomamos mucho alcohol... Y en un momento dijimos ‘Bueno, podemos usar esta serie para ver qué significa Estados Unidos hoy’. ¿Cómo va a afectar esto la vida de los personajes? Y ahora estamos lidiando con cosas como nazis marchando en las universidades y la supremacía blanca como algo que está bien expresar en la secundaria... No creo que la elección de Trump haya cambiado al programa en sus fundamentos, pero ciertamente le dio más agudeza, la sensación de que tenemos algo sobre lo que escribir”.