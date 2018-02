"Es un primer paso y los resultados que estamos obteniendo son muy interesantes". Con esas palabras evaluó el ex jefe de Gabinete y actual miembro del Randazzismo, Alberto Fernández, el encuentro que mantuvieron las distintas fuerzas peronistas en busca de la unidad de cara a 2019. Fernandez resaltó que “fue grato” reencontrarse con los representantes del massismo y del kirchnerismo. "Fue la reunión de tres espacios. Es el primer paso que hemos dado. Era necesario pero también sé que es insuficiente", agregó.

Tras haber participado del encuentro "Argentina Unida – Desafíos en el fortalecimiento del campo popular" en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, Fernández destacó que el principal avance fue que las distintas fuerzas demostraron que pueden juntarse “pese a las diferencias”. “Hay que empezar a cerrar la grieta", aseguró en diálogo con Radio El Mundo y adelantó que "esto seguirá con reuniones con dirigentes en el interior".

El encuentro, que comenzó el jueves último, tuvo diez mesas de exposición. El listado de temas fueron "La calidad institucional de nuestra democracia"; "El presente económico y los desafíos del desarrollo"; "Educación, Ciencia y Tecnología"; "El presente de endeudamiento"; "Políticas de género"; "La construcción de una Argentina federal"; "La defensa del trabajo y la distribución de la riqueza"; "La Argentina en el contexto internacional"; "Juventud y el peronismo en el siglo XXI".

El dirigente, que en las últimas elecciones legislativas apoyó al ex ministro de Transporte Florencio Randazzo y anteriormente formó parte del espacio de Sergio Massa, advirtió durante su exposición: “Que no nos hagan creer que el 2019 no existe para los peronistas”.