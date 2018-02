En esta película dirigida por Steven Spielberg, con las actuaciones de Meryl Streep y Tom Hanks, se retoma lo ocurrido en junio de 1971, cuando los principales periódicos de EE.UU., entre los que se encontraban The New York Times y The Washington Post, tomaron una valiente posición en favor de la libertad de expresión. En ese momento, la primera mujer editora del Post y el director intentaba relanzar un periódico en decadencia. Juntos decidieron tomar la audaz decisión.

