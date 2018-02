Diego Schwartzman será la principal carta de triunfo entre los nueve tenistas argentinos que jugarán a partir de hoy la décimo octava edición del Argentina Open. La nómina se completa con Federico Delbonis (foto), Guido Pella, Leonardo Mayer, Horacio Zeballos, Pedro Cachín, Nicolás Kicker, Carlos Berlocq y Facundo Bagnis. La jornada de hoy arrancará a las 14. En el court Guillermo Vilas, Delbonis enfrentará a Florian Mayer, y si lo pasa lo espera el español Roberto Carballes Baena o el ascendente inglés Kyle Edmund. Simultáneamente, pero en el Court 2, hará su presentación Bagnis, midiéndose con Dusan Lajovic. En la misma cancha, no antes de las 17.45, debutará Cachín, ante Thomaz Bellucci. Por su parte, Berlocq buscará su triunfo número cien sobre polvo de ladrillo ante Guillermo García López, no antes de las 18.45, en el Court Guillermo Vilas, y si lo pasa le tocará el asturiano Carreño Busta, quien viene de arribar a los octavos de final en Australia y el año pasado fue semifinalista del US Open. En el cierre de la jornada habrá un duelo de compatriotas, ya que Pella enfrentará a Kicker, y el ganador será el rival del vencedor del duelo entre Fernando Verdasco y Thiago Monteiro.