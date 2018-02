La titular de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), Sonia Alesso, le contestó al ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro: “El ensañamiento y las diatribas de barrabrava lo hacen quedar muy mal, porque uno espera que un ministro de Educación sea ejemplo y cuide los modales con los que se dirige a la gente. Creo que le han dicho: hay que atacar a la Ctera porque es un obstáculo para cualquiera que quiera ajustar sobre el salario de los trabajadores”. Finocchiaro había dicho que “durante 12 años les hicieron creer (a los maestros) que eran dueños del sistema educativo” y acusó a Ctera de ser “cada vez más un partido político”. “Hay que salir de la lógica intimidatoria que llevan adelante algunos gremios, que hemos tomado de manera natural cuando en realidad no lo es”, consideró el ministro ayer. Alesso lo acusó de “agraviar a los docentes”: “Quieren que los gremios convalidamos el ajuste, pero sabe, porque ya se lo dijimos, que no vamos a renunciar a la paritaria nacional docente, ni dejar de pelear por los derechos de los trabajadores y por la educación pública”, dijo en diálogo con FM Futurock. “Habría que preguntarle a Finocchiaro si no es contradictorio que eliminen la paritaria nacional docente por decreto siendo que en el primer año de gobierno de Macri no hubo conflictos gracias a esa paritaria”, indicó.