El periodista británico Peter Pomerantsev, descendiente de exiliados rusos, siempre sintió un particular interés por el país de sus orígenes. Trabajó para varios think thanks en proyectos relacionados con la antigua Unión Soviética y entre 2006 y 2010 ejerció como productor televisivo en Moscú. De esta última experiencia extrajo mucho material para La Nueva Rusia, un libro revelador publicado recientemente por RBA. Allí retrata, a través de crónicas, la realidad de una nación donde todo puede suceder. Por las páginas de este trabajo desfilan desde mujeres “cazafortunas” hasta ex mafiosos que dirigen películas, pasando por revolucionarios oligarcas y supermodelos suicidas. Una Rusia poderosa, con sus nuevos ganadores y sus inevitables “efectos colaterales”.