En el mundo de la Fórmula 1, la decisión de sacar a las azafatas de parrilla trajo quejas. Los machos se resisten a perder el adorno femenino. Uno de los que más refunfuñó fue el tricampeón mundial, Niki Lauda, quien se preguntó: “¿Cómo de tonto puede ser alguien? Las mujeres se han emancipado y lo hacen muy bien. Así que ésta es una decisión en contra de las mujeres”, afirmó el presidente no ejecutivo de McLaren en declaraciones al periódico austríaco Der Standard. “Creo que es una verdadera lástima romper una tradición como ésta, algo que no hace ningún favor a la Fórmula 1 y sobre todo no hace ningún favor a las mujeres”, completó. No fue el único: el piloto alemán Sebastian Vettel consideró la prohibición “ridícula”. “Creo que algunas cosas no tienen que cambiar, y esa es una de ellas. ¡Esa es una buena tradición y no deberíamos romper eso!”, afirmó en declaraciones al rotativo alemán Express. En un sentido similar se expresó el director deportivo de Ferrari, Maurizio Arrivabene, quien opinó que “las damas fueron durante muchos años una parte integral de la Fórmula 1 y supongo que Ross Brawn debería pensar en cosas más complejas y más importantes que tendría que cuidar”. Brawn es el director de la F 1. También Bernie Ecclestone, criticó la decisión: “No puedo entender cómo puede ser ofensivo para alguien el hecho de que haya una chica guapa con un número delante de un coche de Fórmula 1”, indicó el ex jefe de la F1, de 87 años, en declaraciones al diario británico The Sun. “Estas chicas eran parte del espectáculo. A los aficionados les encanta el glamour”, agregó.

En cambio, aplaudió la medida la expiloto británica Susie Wolff: “Se puede decir que los propietarios de la F1 han mandado un mensaje claro en su decisión. Esto no va a cambiar la falta de representación femenina en los deportes de motor pero pienso que podría ser un paso adelante en la dirección correcta”, dijo.