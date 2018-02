Silvia Almazán, secretaria general adjunta de Suteba, celebró que la gobernadora María Eugenia Vidal haya convocado finalmente a los docentes bonaerenses, tras tres meses de silencio, y aseguró que allí el gremio se sentará a hablar “sobre todo lo que tiene que ver con presupuesto y políticas educativas”. “Que haya convocatoria de paritarias es una buena noticia, es el ámbito en que los trabajadores discutimos la construcción de derechos no sólo laborales”, manifestó en declaraciones radiales, aunque denunció que los funcionarios “quieren deslegitimar a los docentes y a la escuela pública” porque son ellos quienes “intentar imponer una dinámica de conflicto” con la falta de diálogo.

“El inicio de las clases no depende hoy de los docentes. De paro está hablando el Gobierno, no nosotros”, aclaró esta mañana en diálogo con Radio Cooperativa Almazán, quien acusó al Gobierno de intentar “poner a las organizaciones sindicales en un punto de irracionalidad donde no estamos”.

Almazán repudió el 15 por ciento que plantean desde el gobierno provincial y nacional, al tiempo que ratificó que los docentes quieren negociar “sin condicionantes” ni topes salariales. “La inflación para nosotros significaría una pérdida del poder adquisitivo del salario del 10 por ciento por ciento”, completó. “La cerrazón del gobierno es para intentar nuevamente a través de ese numero invisibilizar las consecuencias de la política económica”, evaluó la secretaria adjunta de Suteba.

Sin embargo, Almazán indicó que la mesa de negociación no se ceñirá únicamente a la discusión salarial. “Queremos conocer los planes de obras y cuál va a ser la política de convenios escolares, además de las políticas públicas que garanticen el derecho social en la educación”, manifestó.

El gobierno bonaerense y los sindicatos tendrán la primera reunión de la mesa paritaria 2018 este jueves a las 17, en la sede del Ministerio de Economía en La Plata, según lo acordado la última semana. El actual ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, se había comprometido cuando era director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires a convocar a los docentes en noviembre, pero ese llamado llegó recién la semana pasada.