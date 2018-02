Newell's lleva cinco meses de intervención pero hay hábitos de los dirigentes que no cambian. La tesorería se resiste al control de los fondos y libera cheques sin control de la cuenta bancaria de la entidad que no está bajo plena supervisión del juez que entiende en el Fideicomiso. Ex jugadores e intermediarios fueron los últimos sin poder cobrar los valores depositados, al tiempo que el Organo Fiduciario dispone de los fondos por la venta de Nehuén Paz y Milton Valenzuela, sumando ambos un millón de dólares, y destinó la totalidad de los mismos a pagar sueldos de jugadores y empleados de la institución. Respecto a lo institucional, la dirigencia ya no tiene más recursos para evadir el compromiso de aprobar la Memoria y Balance del pasado año ante los socios y llamará a asamblea para marzo ante resolución de Inspección General de Personas Jurídicas.

La dirigencia de Newell's hace lo posible para que la intervención impuesta por el juez Hernán Bellizia en el club no tenga pleno control del dinero que administra la institución. En primer lugar, una vez firmada la intervención no se dio conocimiento sobre los cheques librados con anterioridad y que se debían cubrir. El año pasado hubo más de 160 valores que carecían de fondos al ser depositados, todos ellos emitidos de la cuenta que el club tiene en el banco Credicoop.

El juez ordenó abrir una cuenta del Banco Municipal que está bajo administración del Organo Fiduciario. En la entidad crediticia de la ciudad ingresa, por orden de Bellizia, todos los billetes correspondiente a la venta de jugadores. Los últimos en ser depositados son los 500 mil euros -en realidad fue un poco más- por la cesión a Bologna de Italia de Nehuén Paz y 450 mil dólares que giró Atlanta United por la transferencia de Milton Valenzuela. En este caso los norteamericanos pagaron 900 mil dólares por el defensor pero el 50 por ciento restante lo saldará recién el año que viene.Con esos ingresos el magistrado dispuso pagar sueldos de los jugadores y empleados de la institución.

Los cheques que Newell's emite de la cuenta del Banco Municipal necesitan de la autorización del Organo Fiduciario. No así los valores correspondientes de la cuenta del Credicoop, donde, por ejemplo, la Asociación del Fútbol Argentino deposita al club lo correspondiente a los derechos de televisación del primer equipo. Los dirigentes entregan valores del Crediccop sin previsión alguna y los últimos perjudicados fueron Mauro Formica, Nery Leyes y el representante de Nelson Ibáñez, Martín Guastadisegno. El ex diez de la Lepra no pudo percibir el pasado 15 de enero 625 mil pesos, al actual volante de Atlético Tucumán le rebotó cheque por 437.500 pesos el 23 de eneroy el mismo día al apoderado del arquero 125 mil pesos.

Las irresponsabilidades de la tesorería rojinegra no será ejemplo para el sector administrativo de la Comisión Directiva. Porque el club fue intimado a llamar a asamblea el mes que viene por parte de IGPJ y la resolución será acatado a fin de no llevar a la entidad a su total intervención. Los abogados del club apelarán la disposición pero entre tanto evaluarán hoy fechas posibles para llamar a los socios la segunda quincena de marzo. En la ocasión se tratará el Balance 2016/2017, debate que se frustró el último 11 de octubre por agresión con puñetazos y sillazos a los socios.