A solo un mes de su estreno, levantaron el unipersonal humorístico que Roberto Pettinato presentaba en la calle Corrientes y que llevaba por título su nombre. Ocurrió después de que el conductor lanzara en una entrevista una frase que no causó gracia: “A veces pienso que el acoso sucede porque la otra persona tarda mucho tiempo en decirte que no quiere coger con vos”, había evaluado. Tras la afirmación que naturaliza un modo de ser y entender, varias mujeres que fueron sus compañeras de trabajo comenzaron a hablar de lo que era un secreto a voces en el medio: el acoso sexual y maltrato laboral que habían sufrido de su parte. Entre ellas, la bailarina Mariela Anchipi, la periodista Fiorella Sargenti, la locutora Mariana de Iraola, la humorista Señorita Bimbo y la panelista Ursula Vargues. La frase del ex Sumo surgió, justamente, en una de las notas que dio durante el verano promocionando el espectáculo. Lo que terminó ocurriendo es que el público eligió no ir a verlo. Al menos adentro del teatro: en la entrada se vio a numerosos movileros montando guardia para pedirle su descargo, y a varias mujeres y hombres expresando lo que sentían por Pettinato.