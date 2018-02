La oposición exigió ayer la renuncia del ministro de Finanzas Luis Caputo. Desde el Frente Renovador cuestionaron al funcionario por omitir y ocultar en sus declaraciones juradas su participación en empresas radicadas en las Islas Caimán. Documentos oficiales del organismo regulador bursátil de Estados Unidos revelaron que, a través de esas offshore, Caputo era uno de los accionistas de la firma Noctua. El economista siempre negó su participación accionaria en el fondo de inversión con sede en Miami pero los archivos de la Securities and Exchange Commission (SEC) demuestran que fue dueño de la firma entre mediados de 2009 y, por lo menos, mediados de 2015. En junio del año pasado, cuando el funcionario ya se habría desvinculado de la fondo de inversión, Noctua Asset Management adquirió 5 millones de dólares del oneroso bono a cien años emitido por el propio Caputo.

“La política de endeudamiento que fomenta el Gobierno a través del Ministerio de Finanzas es en sí misma suficientemente gravosa para el país. Si encima hay conflictos de intereses por parte de los funcionarios a cargo de su ejecución, la situación sería doblemente grave”, advirtió ayer el diputado José Ignacio de Mendiguren. “No podemos tener a alguien que esté sospechado de trabajar para los dos lados del mostrador”, enfatizó el legislador del Frente Renovador.

“La Argentina no puede estar endeudándose a través de una persona a quien se le atribuye un delito muy grave. Es inaceptable que maneje las finanzas del país esta persona que ya cuenta con antecedentes. El ministro debe renunciar”, enfatizó ayer De Mendiguren durante una entrevista con Radio Mitre. “La Oficina Anticorrupción y el Gobierno tienen que garantizar, como prometieron, la transparencia para que no quede ninguna situación dudosa”, apuntó el dirigente de la UIA. Desde el bloque del Frente para la Victoria anticiparon que intentarán citar a Caputo al Congreso para que explique la omisión de la información referida a las participaciones accionarias en las empresas offshore en las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción.

Los documentos de la SEC revelados el domingo por La Nación y Perfil indican que, entre 2009 y 2015, Caputo controlaba Noctua de manera indirecta a través de un entramado de sociedades offshore. El funcionario era el titular del 75 por ciento de las acciones de Princess International Global Ltd. A su vez, esa sociedad radicada en Islas Caimán controlaba entre el 50 y el 74 por ciento del paquete accionario de Affinis Partners II que también está registrada en la misma guarida fiscal caribeña. Y finalmente, Affinis tenía al menos el 75 por ciento de Noctua International WMG LLC, la gerenciadora de fondos de inversión con sede en Miami. Caputo había negado ser accionista de esa empresa offshore. El funcionario no incluyó la información en sus declaraciones juradas correspondientes a los períodos 2014 y 2015, años en los que según los documentos de Estados Unidos continuaba como accionista del sistema de cajas chinas para controlar Noctua. Los documentos fueron obtenidos por los periodistas que forman parte del equipo de investigación de los Paradise Papers mediante un pedido de acceso a la información bajo la Freedom of Information Act de Estados Unidos.