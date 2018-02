El entrenador de San Lorenzo, Claudio Biaggio, podría no estar presente en el banco de suplentes durante el partido del próximo sábado contra Newell’s porque todavía no firmó su contrato, algo que el reglamento no permite. El Pampa fue confirmado como DT titular durante el receso tras un exitoso período como interino en el tramo final de 2017 en la Superliga.