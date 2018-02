Mariano Recalde, el ex titular de Aerolíneas Argentinas, cuestionó el cierre de la compañía estatal de micros ArBus, comunicado ayer por el ministerio de Transporte, y rebatió los argumentos utilizados por la cartera que dirige Guillermo Dietrich para justificar su clausura. El actual legislador porteño aseguró que, contrario a lo que sostuvo el ministerio, ArBus “daba ganancias de 3 millones de pesos mensuales”, antes de que fuera “desmantelada”

El ex titular de Aerolíneas sostuvo que Arbus, lanzada en 2014 por la compañía Intercargo, empezó a “funcionar realmente bien” a partir del contrato que firmó con Aerolíneas para el traslado de los pasajeros que iban del aeropuerto de Ezeiza hacia Aeroparque. “Nosotros dejamos la empresa con un superávit de 3 millones de pesos mensuales, mientras regían contratos con Aerolíneas. Pero ahora esa ganancia, que debe ser mayor, se la lleva Tienda León”, denunció.

Para Recalde, “el país perdió” con la extinción del servicio anunciada ayer por Dietrich a través de un comunicado. Allí se adujo que por las supuestas pérdidas de 20 millones de pesos que daba la empresa y la escasa demanda, dejarían de hacer su recorrido los micros que los 365 días del año entre las 6 y las 0 horas conectaban el Aeroparque Jorge Newbery con otros puntos de la Ciudad de Buenos Aires, además de con el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

“Los beneficios eran muchos porque se pensó para las personas del interior que llegaban a Aeroparque y querían hacer un viaje al exterior, o viceversa, cuando los turistas querían conocer alguna provincia”, afirmó el ex titular de la empresa aérea. Según explicó, la “enfermedad terminal” comenzó en enero de 2016, “cuando asumió Macri”. “Es el mismo mecanismo que utilizan con las empresas del Estado. Empezó a vaciarse y desangrarse porque cortaron esos contratos y se los devolvieron a Tienda León en una concesión extraña”, denunció el legislador, quien advirtió que la decisión estaba planeada desde un primer momento “para devolverle el monopolio a Tienda León”.

"Ganaba Aerolíneas porque era más barato que Tienda León y ganaba ArBus porque tenía el contrato, pero ahora solo gana Tienda León”, aseveró Recalde en diálogo con Radio 10. Al poner la lupa sobre el proceso que permitió que la empresa privada le ganara a la estatal, relató: “Llamativamente la empresa estatal ArBus se presentó tarde a la licitación y cambió los precios de una manera muy llamativa como para dejar que gane Tienda León".

Además, con los contratos dados de baja, los trabajadores de los aeropuertos también “perdieron la opción más barata”.”Cuando estábamos nosotros costaba para los empleados sólo 5 pesos para los que van todos los días y no tienen otras líneas de colectivos”, detalló Recalde, quien advirtió que la operación es “propia del tipo de neoliberalismo de amigos que ejerce este Gobierno” y se puede replicar en la aerolínea de bandera, ante la entrada al mercado de las empresas low cost.

El legislador alertó que “están privatizando los cielos, ya no la aerolínea”. “Ahora no va a pasar nada, pero cuando tengan flotas de 20 aviones, van a empezar a decir que Aerolíneas no da ganancias, que pierde plata y la van a cerrar”, concluyó.