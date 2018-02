A quienes ya atesoran sus tickets para ver el show que darán los Foo Fighters el venidero 7 de marzo en Vélez Sarfield –parte de la larguísima gira de la banda por escenarios del globo para presentar Concrete and Gold, ambicioso noveno álbum de estudio–, bien les vendría memorizar la lista de ¡decenas! de objetos cuyo ingreso prohibió el grupo en un reciente recital de Nueva Zelanda. No vaya a ser cosa que, desprevenidos, desconozcan las peculiares demandas de Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear y Rami Jaffee, y queden afuera del estadio. Más extrañas, dicho sea de paso, que cualquier excentricidad que haya dispensado el rock & roll... Y es que, al ingresar a comienzos de mes al Mount Smart Stadium, en Auckland, se toparon aficionados muchos con carteles que advertían, en contundente rojo: “Ítems prohibidos”, seguido el titular por una pormenorizada enumeración de más de 30 adminículos. Algunos bastante usuales, por supuesto: “Armas”, “Paraguas”, “Cualquier cosa que pueda servir de proyectil (fuegos artificiales, pelotas, etcétera)”, “Selfie sticks”, “Alcohol o drogas ilegales”, “Animales (con la excepción de perros lazarillos)”, “Cualquier grabador que registre audio o video en forma profesional”... Luego, sí, los inusuales, una ridiculez tras otra que solo puede entenderse como un hilarante chascarrillo del exNirvana y compañía, que negaron el acceso a quien se apersonara con: un ejemplar de la revista Creem donde no se menciona a Ted Nugent; recortes de diarios donde se habla peyorativamente de Shania Twain; cualquier lápiz negro que no sea un N°2; mixtapes grabados en cualquier formato que no sea CD; decoraciones macramé en color beige; largas cadenas; entre otros. “Los elementos extravagantes probablemente se incluyeron para garantizar que el personal de seguridad y los asistentes leyeran la lista completa, pero no podemos dejar de soñar con potencial e irrisorio incidente: el del pobre fanático obligado a retirarse de las inmediaciones por poseer una botella de leche de almendras casera”, imagina el periodista Alex Young del sitio especializado Consequence of Sound, que –por si las moscas– recomienda a futuros espectadores “dejar en casa las fotos poco halagadoras de Ryan Seacrest y las cintas pirateadas en VHS del film Land of the Lost”. Mejor prevenir...