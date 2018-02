Organismos de derechos humanos visitaron a Carlos Zannini y Jorge Khalil, detenidos desde hace más de dos meses “en el marco de la persecución política del Gobierno macrista implementada a través del Poder Judicial”, denunciaron desde Hijos. Su referente Carlos Pisoni integró la comitiva junto a la Madre de Plaza de Mayo Taty Almeida; Graciela Rosemblum de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Lita Boitano, referente de Familiares de desaparecidos detenidos por razones políticas. Tras la visita, que sucedió antes de que la Cámara de Casación rechazara el pedido de excarcelación que presentó la defensa de Zannini, Rosemblum describió que ambos detenidos “estaban en excelente estado de ánimo, seguros de que su situación se va a resolver en la medida que se vaya resolviendo la situación política” general. “Sus detenciones no tienen que ver con lo que se pueda o no probar en las causas sino con un momento político determinado”, añadió la referente. “Son una de las formas de represión a los movimientos populares”, concluyó. Con una carta, el ex secretario de Legal y Técnica durante la presidencia de Cristina Fernández, agradeció la visita: “Miles de abrazos de agradecimiento por lo que hacen por cese de mi ilegal detención y la libertad de todos los presxs políticxs. Gracias también por este cachito que me trajeron de libertad al venir a reírse, alegrarse y abrazarnos”, apuntó en el mensaje que les entregó.

Loading tweet ...

Zannini dejó su agradecimiento por escrito en la hoja de un anotador. El ex funcionario escribió lo que sigue:

A los compañeros de los organismos:

Miles de abrazos de agradecimiento por lo que hacen para el cese de mi ilegal detención y la libertad de todos los presos políticos!.

Gracias también por este cachito que me trajeron de libertad al venir y reírse, alegrarse y abrazarnos!!

Los quiero mucho!!!

Carlos