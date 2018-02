Sindicatos y movimientos sociales se unieron en una jornada nacional de lucha, convocada inicialmente por ATE, para repudiar los masivos despidos y el ajuste económico impulsado por Cambiemos. "El Gobierno nacional es un generador permanente de pobreza y precariedad laboral", denunció el secretario general de ATE, Hugo "Cachorro" Godoy, quien participó de la columna norte, que se movilizó desde la sede central del INTI hasta Plaza de Mayo, colmada por las distintas columnas de trabajadores estatales y de otros sectores. Otros puntos de corte y movilización fueron Rosario, Mar del Plata, Posadas, Entre Ríos, Santa Cruz y La Plata, donde estuvieron presentes el titular de la CTA Autonóma, Pablo Micheli, el referente de Camioneros Pablo Moyano y el bancario Sergio Palazzo.

"En este palco no hay ningún empresario. Acá somos todos trabajadores que representamos a otros trabajadores", resaltó Godoy ya en Plaza de Mayo, adonde llegaron los trabajadores encolumnados desde distintos puntos de la zona metropolitana. La columna norte estuvo compuesta por los trabajadores del INTI —que llevan 20 días de toma para resistir 250 despidos— y de la Federación Azucarera Regional —que fueron brutalmente reprimidos la semana pasada tras cientos de despidos en los ingenios— entre otros gremios. La columna sur contó con representantes de la empresa militar Fanazul, de Yacimientos Carboníferos Río Turbio y sectores en conflicto del conurbano.

"El Gobierno quiere tapar lo que ya no se puede tapar. Las consignas son claras; venimos a decirle basta a los despidos y a exigir paritarias libres y aumento salarial que permita recuperar el poder adquisitivo", destacó el titular de ATE Buenos Aires, Oscar De Isasi, antes de que la columna sur marchara sobre el Puente Pueyrredón, donde se registraron momentos de tensión con la Prefectura Naval.

Otra columna partió hacia Plaza de Mayo desde Puente 12, donde se concentraron trabajadores del SENASA, que exigen la reincorporación de 130 despedidos, además de trabajadores de las seccionales de Ezeiza, Moreno, Merlo, Matanza, y organizaciones de base como la CCC, el Movimiento de Acción Barrial, el MTR, La Dignidad, entre otros. Una columna especial partió desde el Hospital Posadas, donde desde enero se reclama la reincorporación de 120 despidos.

"Todos los días se cierran fábricas, ingenios, entes de control o producción para que esos servicios los brinden empresas privadas", advirtió Godoy sobre el proceso de privatización fogoneado desde la Casa Rosada y completó así el panorama que había pintado al partir de la sede central del INTI: "El Gobierno nacional es un generador permanente de pobreza y precariedad laboral". "No sobra nadie en el INTI, no sobra nadie en Buenos Aires, en las municipalidades, en el país no sobra nadie", aseguró el delegado gremial del INTI Francisco Dollman junto a Godoy para repudiar las auditorias de "dotaciones óptimas" dispuestas por el ministro de Modernización, Andrés Ibarra.

Desde temprano, con el lema "Unidad contra el ajuste y los despidos", integrantes de la CTA Autónoma, ATE, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep) habían iniciado la jornada de protesta con un corte de calle en Callao y Corrientes. Junto a ellos, los trabajadores de Cresta Roja denunciaron el “vaciamiento” de la empresa avícola.

El punto de protesta que reunió más tarde a las organizaciones de base fue La Plata, donde miles se concentraron frente a la Casa de Gobierno bonaerense para reclamar y proponer puestos de trabajo de las cooperativas de la economía popular en la obra pública. Allí estuvieron presentes el titular de la CTA Autonóma, Pablo Micheli, el referente de Camioneros Pablo Moyano y el bancario Sergio Palazzo, quienes volverán a encontrarse en la calle el próximo 21 de febrero en la concentración convocada por el gremio liderado por los Moyano.

"Le estamos diciendo al Gobierno que frente al ajuste despiadado que está desarrollando, en su estrategia de transferencia de recursos a los sectores más concentrados de la economía, nuestros propios compañeros se están quedando sin la changa, sin el laburo que habían construido ellos mismos", denunció Esteban "Gringo" Castro, secretario general de la CTEP y propuso: "La guita que le sacaron a los jubilados, supuestamente será para la obra pública, entonces nosotros queremos el 25 por ciento de esa obra pública para los sectores más desprotegidos, para nuestras cooperativas, para nuestros barrios."

La jornada nacional de protesta que contó con piquetes y ollas populares en distintos ingresos a la Ciudad de Buenos Aires e incluyó también el reclamo por una ley de Emergencia Alimentaria o la derogación de la reforma previsional también tuvo como puntos de protesta movilizaciones en Rosario, Mar del Plata, Posadas, Entre Ríos, Santa Cruz.

En las escalinatas de la Casa de Gobierno de Santa Fe, donde concluyó una diversa columna de organizaciones sociales y políticas, el secretario general de ATE Rosario, Raúl Daz, repudió "la mezquindad política de un gobierno elitista que nos está llevando al abismo" y sostuvo que "es necesario seguir resistiendo en unidad de lucha y combatir los despidos, los bajos salarios, la precarización laboral y las paritarias mentirosas".