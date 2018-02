Gran noche de piano al aire libre

Rosario bajo las estrellas, nombre de un ciclo siempre grato y sorprendente. Hoy a las 21 habrá "Noche de pianistas" en la explanada del Museo Castagnino (Pellegrini y Oroño), con entrada libre y gratuita. Las presentaciones prometen un momento compartido con protagónico del piano, toda una celebración para ese instrumento que "con el aire libre se lleva muy bien, hay tanta música compuesta con ese criterio; la música al aire libre tiene siempre una magia, y con un gran instrumento como el piano abre otro espectro también", le dice a Rosario/12 Marcelo Vizarri.

"La idea del ciclo es que cada cual muestre su trabajo con toda libertad, no se pone la música en un marco sino que nos invitaron a mostrar lo que cada uno está haciendo. Popi (Spatocco), obviamente tiene una carrera muy vasta, con trabajos de todo tipo, muchísimo de lo que ha hecho es parte del cancionero popular, folklórico, pero también ha incursionado en otro tipo de cosas. Lo último que vi que ha estado haciendo es una especie de 'folklore de proyección', con un trío, unas cosas instrumentales muy lindas, que abren hacia otras jugadas; y al mismo tiempo lo de Leo (Sujatovich), tanto como solista o tecladista de Spinetta yo soy fan de él desde siempre, es uno de los tecladistas héroes que tenía de chico; de hecho, cuando me enteré que iba a compartir la noche con él me dio una alegría enorme, y lo primero que pensé es qué va a tocar él porque yo toco muy parecido, ¡le robé todo! (risas)", prosigue el músico.

Ahora bien, la admiración que señala Vizarri no es para menos, porque la figura de Leonardo Sujatovich reúne referencias múltiples, que van desde la participación en bandas como PorSuiGieco y, fundamentalmente, Spinetta Jade, a la creación de música para cine ( Pizza, birra, faso ; La antena ; La novia del desierto ), música de ballet (Tango Brujo, para Julio Bocca y el Ballet Argentino), reconocimentos (Prix France Musique de la Musique de Film, Gran Premio Gardel).

"La presentación que haremos está planteada desde la libertad personal, cada uno va a subir a mostrar con qué se halla en la música en este momento", aclara el músico. En cuanto a las virtudes de Rosario bajo las estrellas, Vizarri comenta que "el evento anual ya tiene una vida, y ojalá se pueda seguir manteniendo. Poder encontrarse con un piano de cola, al aire libre, en un encuentro de calles tan importante, en esa explanada tan linda que tiene el Castagnino, es maravilloso. Cuando me confirmaron que íbamos a tocar ahí, me paré frente al museo y lo miraba, pensando, ¡toda una alegría! Que los vecinos del lugar, quienes pasean, se puedan encontrar con algo así, si se quiere descontextualizado, es muy importante", concluye Vizarri.