En Boca, el volante Emanuel Reynoso y el delantero Ramón Abila luchan por un lugar en el equipo para visitar el domingo a Banfield. Si bien aún el entrenador Guillermo Barros Schelotto no definió a los once titulares, es un hecho que Walter Bou no jugará desde el arranque. De acuerdo con el sistema que opte el DT, Carlos Tevez podría jugar de centrodelantero o de enganche detrás del 9. Por último, la dirigencia xeneize está molesta con la de Alianza de Lima por el excesivo precio que puso a las 2 mil entradas disponibles (200 dólares cada una) para el debut de ambos el 1º de marzo por el Grupo 8 de la Libertadores, a tal punto que el club de la Ribera evalúa no dar entradas a los peruanos para el partido de vuelta en Buenos Aires si los directivos limeños no bajan el precio de las localidades.

Según lo que se vio en el predio de Casa Amarilla, entre Bebelo Reynoso –que aún no debutó en Boca– y Wanchope Abila estaría la única variante respecto del equipo que le ganó a Temperley en La Bombonera. Guillermo se inclinaría por el cordobés de 22 años que llegó desde Talleres, porque considera que al equipo le falta fútbol. De ser así, el DT cambiaría el 4-2-3-1 por el 4-3-3, el esquema que más le gusta, por lo que Tevez pasaría a jugar de 9 y no en la mitad de la cancha, como lo hizo el último fin de semana. Pero si Barros Schelotto opta por Abila, de 28 años y de último paso por Huracán, continuaría con el 4-2-3-1, con Carlitos de enganche. En cualquiera de los casos, el que saldrá del equipo sería la Panterita Bou, de opacas prestaciones tanto contra San Lorenzo como ante Temperley.

No obstante, el Mellizo realizará hoy una nueva práctica desde las 9.30 y en ella habrá que ver si prueba con otra variante, dado que por tener lesionados a tres jugadores que considera fundamentales (Fernando Gago, que ya realiza trabajos precompetitivos con el resto de sus compañeros; Pablo Pérez y el goleador Darío Benedetto), el técnico prosigue en busca del mejor funcionamiento del equipo líder de la Superliga.