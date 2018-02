“El encuentro por la unidad es un paso en la dirección correcta si coincidimos en que es necesario lograr que en diciembre del 2019 este proceso neoliberal finalice y se abra una posibilidad diferente”, señaló el ex diputado del Frente para la Victoria, Carlos Heller, en referencia al encuentro por la unidad del peronismo que se realizó la semana pasada en la Universidad Metropolitana del Trabajo. “Los que formemos parte de esta coalición, porque espero estar en ese proceso, tenemos que tener un compromiso mínimo con estos puntos. Si estás a favor de las AFJPs no podés estar en este frente, tampoco si creés que no puede haber paritarias libres”, agregó Heller.