El ministro de Finanzas Luis Caputo fue denunciado por omitir declarar sus acciones en sociedades offshore y el presunto delito de evasión agravada. La presentación contra el funcionario recayó en el juzgado federal Nº8 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi y lleva la firma del senador nacional de Proyecto Sur, Fernando Solanas. Los Paradise Papers revelaron la vinculación del funcionario con un fondo de inversión radicado en Miami llamado Noctua que tenía ramificaciones en distintas guaridas financieras. Entonces, el ministro aseguró que nunca fue accionista y que se desvinculó de la compañía donde ofició de administrador antes de asumir. Sin embargo, documentación oficial del organismo regulador bursátil de Estados Unidos expuso que Caputo era accionista y controlaba el fondo de inversión Noctua radicada en Miami a través de dos sociedades montadas en Islas Caimán. Los archivos muestran que el funcionario ostentó esa posición entre mediados de 2009 y, por lo menos, mediados de 2015. Ninguna de esas empresas figura en las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción.

“Caputo mintió deliberadamente ocultando un patrimonio que no se compadecía con sus declaraciones fiscales ya que tampoco declaró esas tenencias accionarias, por lo cual al incumplimiento de sus deberes como funcionario público suma la ‘ocultación maliciosa de bienes’”, sostiene la denuncia elaborada por Solanas y su asesor parlamentario Alejandro Olmos Gaona. La denuncia contará con la intervención del fiscal Eduardo Taiano. “Si bien eran conocidos sus antecedentes laborales en el sector financiero, no se sabía la existencia de su pertenencia a varias sociedades offshore”, sostienen los denunciantes.

Las sociedades en guaridas fiscales propiedad del ministro Caputo fueron reveladas el domingo pasado por La Nación y Perfil. Los diarios publicaron documentos oficiales de la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos. Los archivos muestran que el funcionario controlaba el fondo de inversión Noctua de manera indirecta a través de un entramado de sociedades offshore. El responsable de Finanzas era el titular del 75 por ciento de las acciones de Princess International Global Ltd montada en Islas Caimán. A través de esa sociedad controlaba entre el 50 y el 74 por ciento del paquete accionario de Affinis Partners II, también está registrada en el mismo paraíso caribeño. Y finalmente, Affinis Partners II ostentaba al menos el 75 por ciento de Noctua International WMG LLC, la gerenciadora de fondos de inversión con sede en Miami que llegó a administrar 251 millones de dólares.

“La pertenencia a ese tipo de sociedades no constituye prima facie un delito de acción pública, en la mayoría de los casos, se utilizan para el lavado de activos, para evadir el cumplimiento de obligaciones fiscales, como ha quedado demostrado en la amplia bibliografía que existe sobre la materia”, sostienen Solanas y Olmos Gaona. Los documentos de la SEC no forman parte de la megafiltración de información financiera sino que fueron obtenidos por los periodistas que forman parte del equipo de investigación de los Paradise Papers mediante un pedido de acceso a la información bajo la Freedom of Information Act estadounidense.

En junio del año pasado, cuando el funcionario ya se habría desvinculado de la fondo de inversión, Noctua Asset Management adquirió 5 millones de dólares del oneroso bono a cien años emitido por el propio Caputo. No es la primera denuncia que cosecha Caputo desde que llegó a la función pública. La compra de 700 millones de pesos en contratos de dólar futuro por parte del fondo Axis que dirigía antes de validar una devaluación como funcionario y la colocación de 500 millones de pesos realizada por la Anses en junio de 2016 en un fondo común de inversión controlado por esa misma firma, le valieron otras dos denuncias.