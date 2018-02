La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento del policía Luis Chocobar, acusado de haber asesinado por la espalda a una persona que había cometido el delito y que, a pesar de ello, recibió el apoyo explícito del gobierno nacional y hasta fue recibido por el presidente Mauricio Macri. La resolución del tribunal, además, anuló el embargo de 400 pesos que pesaba sobre el agente y aclaró que el fiscal general Ricardo Sáenz no presentó ningún argumento a favor del uniformado, sino que se limitó a dar sus opiniones.

De esta manera, la decisión de la Cámara confirma la decisión del juez de Menores Enrique Velázquez. En el escrito de doce páginas, los tres jueces que integran el tribunal consideraron correcta la actuación de Chocobar al intervenir en el robo cometido por Pablo Kukoc, pero advierten que el “exceso” ocurrió a partir del segundo de los nueve disparos que efectuó el agente.

“Él le dio la pena de muerte a mi hijo. El video es contundente”, puntualizó la madre de la víctima, Ivonne Kukoc, en referencia a las imágenes que dan cuenta del momento en que el joven cae baleado por Chocobar mientras huía. “No pueden decir que eso esté bien”, añadió durante una entrevista por C5N. “No me suma ni me resta lo que va a pasar con Chocobar, pero que un policía esté así en la calle no le suma a nadie”, concluyó.