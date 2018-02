El titular de Suteba, Roberto Baradel, afirmó que la oferta salarial que el gobierno bonaerense presentó ayer a los gremios docentes “está pensada para que los maestros pierdan poder adquisitivo” y negó que los sindicatos provinciales vayan a tomar una medida de fuerza hasta tanto no avancen las negociaciones. “El conflicto va a llegar al nivel nacional porque se nos niega la paritaria”, advirtió.

El rechazo de los gremios a esa oferta fue masivo. Desde la administración bonaerense de Cambiemos, quien salió a responderles fue el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas. "Les pedí que no supeditemos el inicio de clases a un acuerdo", dijo el funcionario en declaraciones al canal América y comparó la negociación con una pelea de box: "Si esto es una pelea a doce rounds, esto no es el primero, es el séptimo: tal cual nos comprometimos en la paritaria 2017, nosotros convocamos a mesas técnicas desde noviembre", dijo.

Suteba negó que esto fuera así. Baradel dijo que hubo solo una reunión en noviembre y señaló a la gobernadora María Eugenia Vidal como la responsable del retraso de las negociaciones. “No nos convocó en diciembre ni en enero", aseguró y planteó que "cuando dicen ‘vamos a discutir con los chicos en las aulas’, es una puesta en escena” con la que “quieren responsabilizar a los gremios del conflicto” ante un eventual retraso del ciclo lectivo por medidas de fuerza.

En tanto, la secretaria de Cultura y Educación de Suteba, Silvia Almazán, subrayó que "el Gobierno es el que tiene que garantizar el funcionamiento de la paritaria, y este año se dilató". En diálogo con AM 750, la dirigente aseguró que los gremios quieren “generar el clima de las negociaciones para poder llegar al 5 de marzo" y no retrasar las clases.

Por su parte, Baradel ratificó por radio El Mundo el rechazo a la oferta del 15 por ciento sin cláusula gatillo y un plus único de 4500 pesos para los docentes que no adhirieron a los paros del año pasado, presentado ayer por la administración de Vidal. No solo la oferta es “baja”, dijo, sino que remarcó que la cláusula que actualizaría los salarios con la inflación es necesaria.

Sobre el primer punto, Baradel exigió que “la expectativa inflacionaria sea más real”, porque el 15 por ciento ofrecido para todo el año “implica un aumento del 5 por ciento por cuatrimestre y a ese porcentaje se lo come los dos primeros meses de este año”. De esta manera, los docentes tendrían dos meses con aumentos y otros “dos meses de aumento inflacionario sin aumento salarial. Esto está pensado para que perdamos poder adquisitivo”, señaló.

Respecto de la cláusula gatillo, explicó: “No hay créditos a tasa fija ni aumentos de precios que garanticen que la expectativa inflacionaria del Gobierno”. Por lo tanto, agregó, una actualización salarial según la variación de la inflación sería “lo más normal”.

“Por qué en vez de ponerle un tope al salario no le pone un tope a las tarifas, para que en vez de aumentar un 50 por ciento aumenten un 15 nada más”, se preguntó el dirigente de Suteba, a la vez que aseguró que el gobierno de Vidal aún no le puso nueva fecha a un encuentro, lo cual apresura aún más los tiempos de un acuerdo ante el inminente inicio de las clases.

Desde la Unión de Docentes Argentinos (UDA), su titular, Sergio Romero, calificó de "descabellado" el ofrecimiento del gobierno bonaerense. "No estamos cuidando a los docentes, no es razonable la oferta de Vidal. Un 15 por ciento es descabellado", evaluó el dirigente, quien negó tener "diferencia" en este aspecto con Baradel.

Por otra parte, desde Suteba rechazaron el sistema de premiso y castigos por presentismo, que el Ministerio de Educación provincial estableció para los maestros. "La estadística sobre el ausentismo docente solo fue presentada a los medios de comunicación. Nunca se planteó formalmente en la mesa paritaria", sostuvo Almazán. En tanto, Baradel planteó que “es incorrecto que se castigue a un trabajador porque se enfermó o tomó una licencia por examen o para cuidar a un hijo; más cuando en nuestro sector el 70 por ciento son mujeres, sobre las que generalmente recae esa responsabilidad”.