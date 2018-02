TEATRO

Clarividentes

En un mundo a punto de colapsar, donde rige el sálvese quien pueda, tres hombres y una mujer con escasos escrúpulos deciden sacar provecho de una mujer que aparentemente tiene poderes de clarividencia. Un empresario, que está pasando por una situación económica desastrosa recurre a ellos con la esperanza de que el don de esa extraña mujer lo salve de la ruina. Pero algo extraño sucede y no se sabe muy bien si lo que la adivina predice es lo que va a suceder o lo que ella inconscientemente desea que suceda. Con dramaturgia y dirección de Javier Daulte, se trata de una obra sobre el caos y la incertidumbre. Con Mauro Álvarez, Matías Broglia, Rubén De la Torre, Jorge Gentile, Silvina Katz, Juan Ignacio Pagliere, Daniela Pantano, Carla Scatarelli, Luli Torn.

Sábados a las 20, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $ 250.

El sentido de la memoria

Dentro de la serie Relato Situado, que la Compañía de Funciones Patrióticas realiza desde hace tres años junto al Proyecto Manifestar Historia, de Virginia Corda y María Paula Doberti, El sentido de la memoria es un nuevo recorrido participativo por las calles de Almagro que reconoce la labor desarrollada desde 2006 por Barrios x Memoria y Justicia, movimiento dedicado a colocar baldosas conmemorativas de víctimas del Terrorismo de Estado. La Compañía de Funciones Patrióticas son Federico Aguilar, Malala González, Laura Lina, Ezequiel Lozano, Daniel Miranda, Martín Seijo y Martín Urruty. Reservas en el mail [email protected] Se suspende por lluvia.

Domingos a las 20, desde Umbral Espacio de Arte, Av. Díaz Vélez 3980. Entrada: $150.

MÚSICA

Volver

Porteño adoptivo al menos desde un disco atrás, Palermo Hollywood (2016), el francés Benjamin Biolay reincidió con Volver, que estuvo presentando este mes en Buenos Aires. Según contó en las entrevistas que realizó antes de su show inaugurando la nueva temporada de la Usina del Arte, en realidad ambos fueron originalmente un proyecto de álbum doble, pero debieron salir espaciados por exigencia de su discográfica. El resultado fue un primer disco con Buenos Aires en las letras y no tanto en la música, y este segundo opus en el que Buenos Aires se mezcla con París y Roma (el lugar mas porteño de Europa, según Biolay), pero en el que se asoman desde Miss Bolivia y los Illya Kuryaki & The Valderramas. Y también Fernando Samalea, pero como baterista estable de su banda. Por supuesto, también desfilan desde Catherine Deneuve hasta su ex Chiara Mastroianni. A las que se les suma la responsable en parte de su amor por Buenos Aires, la actriz y dramaturga Sofía Wilhelmi, devenida letrista y cantante de la mano del cantante francés.

Pescaria

Bajo el subtítulo “Todos somos pescadores”, la cantante Patricia Bélières presenta un álbum conceptual centrado en el río y la pesca. Utilizando como centro o eje la maravillosa “Suite de los pescadores” de Dorival Caymmi, la intérprete articula su quinto trabajo discográfico, sumando temas de Teresa Parodi (“Pedro canoero”), Anibal Sampayo (“El pescador”), Horacio Guaraní (“Pescador y guitarrero”) o Ramón Ayala (“Pan del agua”), entre otros. Pero siempre regresando a Caymmi: de los quince tracks del trabajo, ocho están firmados por el bahiano.

ONLINE

Memories of Murder

El surcoreano Bong Joon-ho conoció la masividad internacional con su extraordinario film de monstruos The Host y, más recientemente, con la producción de Netflix Okja, protagonizada por una niña y un súper cerdo gigante. Pero su película más perfecta hasta la fecha sigue siendo Memories of Murder (2003), que puede verse durante este mes en la plataforma Mubi. Basada en una historia real de las crónicas policiales de los años 80 y con el trasfondo de una Corea regida por un represivo gobierno militar, una serie de jóvenes comienzan a ser asesinadas en un pequeño poblado rural. La llegada de un detective de Seúl y su contraste con las fuerzas locales no hacen más que complicar aún más la investigación. Sin escaparle a la estructura del thriller policial, Bong –uno de los grandes cineastas del cine de género asiático– dispara diversas lecturas políticas y sociales, llevando al espectador hacia un final absolutamente inesperado. Protagoniza el gran actor y estrella por derecho propio Song Kang-ho.

Trollhunters

Mientras espera la noche del 4 de marzo para saber cuántas de las trece nominaciones de La forma del agua se transforman en doradas estatuillas, el mexicano Guillermo del Toro también disfruta del éxito de su saga de animación para Netflix, que acaba de sumar una segunda temporada. Basada en la novela ilustrada del propio del Toro y Daniel Kraus, continúa relatando las aventuras de un muchacho (aparentemente) como cualquier otro. Claro que el descubrimiento de un amuleto muy especial lo embarca en una aventura imposible, transformándolo en un cazador de trolls, que se alimentan de carne humana. La fascinación del director de El laberinto del fauno con los monstruos no parece tener fin.

CINE

Hugo del Carril en el Malba

Hasta finales de este mes continúa llevándose a cabo, en la sala de cine del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, uno de los acontecimientos cinéfilos de comienzos de esta temporada: la exhibición de la obra cinematográfica completa del gran realizador argentino Hugo del Carril, en varios casos en relucientes copias 35mm. “Después de su muerte en 1989 las copias de sus películas se dispersaron”, afirma el coleccionista y curador de la muestra Fernando Peña, “y ha llevado casi veinte años recuperar las nueve películas que él mismo produjo, más las otras seis que dirigió para otras empresas”. El doble programa de hoy arranca a las 18 horas con la proyección de Surcos de sangre –melodrama rural basado en una obra del alemán Hermann Sudermann y estrenado en 1950– y se completa a las 22 con La calesita, particular musical de 1963 interpretado por el propio Carril, en la piel de un calesitero tanguero (el título del film está basado en la famosa composición de Cátulo Castillo y Mariano Mores).

La bóveda

Particular y no siempre exitoso híbrido entre el film de robo y el relato de terror, la película del realizador Dan Bush arranca con una notable secuencia de apertura –de unos veinte minutos de duración– que les hace los honores a decenas y decenas de otros hurtos a bancos en la historia del cine. La cosa que complica un poco cuando la apertura de la bóveda subterránea deja libre a un puñado de seres definitivamente poco naturales que se ensañan con los indeseados visitantes. James Franco encarna a un gerente bancario con algún cadáver bien escondido en su armario y Francesca Eastwood (la hija del gran Clint) a una de las hermanas que forman parte del algo improvisado grupo de criminales.

TV

Homeland

A pesar de sus cualidades algo rutinarias, no es nada escasa la popularidad de la serie creada por Howard Gordon y Alex Gansa, basada, a su vez, en la saga original de la tevé israelí Secuestrados: la aparición de su séptima temporada así lo indica. Y con creces. Nuevamente con la rubia Claire Danes como protagonista, la agente de la CIA Carrie Mathison –alejada ahora del centro del poder de la Casa Blanca– deberá enfrentarse por enésima vez a su némesis, el extremista Brett O’Keefe (Jake Weber). Luego de la muerte en la temporada anterior de un personaje por demás relevante, los creadores anticipan nuevos rostros y el “ascenso” de varios secundarios a la categoría de piezas relevantes. Serán doce episodios, pero a no desesperar: la octava temporada ya recibió luz verde para su presentación en sociedad el año que viene.

Lunes a las 22, por Fox Premium.

Riphagen, el intocable

La señal Europa Europa continúa sumando series y miniseries producidas en el Viejo Continente que, de otra forma, serían muy difíciles de ver por estas pampas. Es el caso de esta breve (apenas tres episodios) saga histórico-criminal llegada de los Países Bajos y basada en un caso y una persona bien reales: Dries Riphagen, ex gánster, ex boxeador y ex proxeneta, además de colaborador del Tercer Reich en la Holanda ocupada, mano de obra muy ocupada en la destrucción de la Resistencia y perseguidor incansable de judíos. Intensa y afilada en su descripción de las ambiguas relaciones entre el poder político y el crimen, es una de las producciones televisivas en neerlandés más interesantes de los últimos años.

Martes a las 22, por Europa Europa.