Estudiantil

Desde comienzos de febrero se encuentra nuevamente vigente el Medio Boleto Estudiantil Interurbano que permite a todos los jóvenes que lo hayan tramitado en el año 2017, obtener el beneficio del 50% de descuento en cada uno de sus viajes.

Este programa provincial, que lleva más de 70 mil credenciales entregadas desde su implementación, permite a estudiantes secundarios, terciarios y universitarios de las instituciones educativas con sede en la provincia de Santa Fe, y que estudien en una localidad diferente de la que viven, acceder de manera gratuita a una credencial que otorga descuentos en el monto del pasaje en los servicios de transporte interurbano de pasajeros.

Desde el año 2010 la provincia de Santa Fe cuenta con una política pública de transporte orientada a facilitar la movilidad de los jóvenes que estudian en diferentes establecimientos educativos de la provincia. El beneficio otorgado por el gobierno provincial es gratuito y deberá gestionarse online desde cualquier dispositivo con acceso a Internet.

Fue el 24 de junio de 2004 que se le dio media sanción al proyecto de ley que presenté, fue votado por unanimidad en la Cámara de Diputados, pero no tuvimos igual suerte en la Cámara de Senadores, donde la iniciativa parlamentaria caducó por falta de tratamiento, porque indudablemente no existía voluntad política de restablecer el beneficio. No obstante las reiteradas negativas parlamentarias, siempre hemos insistido con nuestro proyecto. Lo hicimos durante los años 2005, 2007, 2009 y logramos contar con adhesiones y otras iniciativas similares, a las que se sumaron el apoyo de centros de estudiantes secundarios, de la Federación Universitaria, de juventudes de partidos políticos, de Concejos Municipales y demás fuerzas vivas de la comunidad. En el año 2010 el medio boleto estudiantil fue una realidad y es para todos los alumnos santafesinos, sin necesidad de trámites engorrosos ni de intermediarios políticos

Diputado Gabriel Real

Partido Demócrata Progresista