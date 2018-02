Cita con lo mejor del blues de Chicago

Carlos Johnson nació en Chicago, es cantante y guitarrista de blues, es zurdo, pero toca el instrumento -nada más y nada menos que una Gibson 335‑ con la mano derecha al revés, como músicos de la talla de Otis Rush y Albert King. Johnson es conocido por su toque agresivo, potente y urbano, que ha atraído a un gran público en la escena del blues de Chicago desde 1970. Se presenta esta noche a las 21 en la plaza Montenegro, San Martín y San Juan, acompañado por músicos locales, con entrada libre y gratuita.

Considerado un virtuoso de la guitarra, Johnson en su juventud fue admirador de Jimmy Hendrix y Led Zeppelin. Muchos reconocen en su sonido la influencia de Otis Rush, Albert King, Elmore James y T‑Bone Walker. Ha acompañado a grandes como Koko Taylor, Otis Rush, Buddy Miles y Son Seals, por mencionar algunos, ha participado en las grabaciones de músicos notables, entre ellos Billy Branch & The Son Of The Blues y Son Seals. En 1989, hizo la primera gira a Japón con Valerie Wellington y llamó la atención de los fans del blues japonés. Volvió a visitar el país en 2004 como guitarrista de apoyo de Rush. Esto lo ayudó a construir una sólida base de fans en Japón.

Johnson combina el sonido profundo y crudo del estilo tradicional del West Side de Chicago con un sonido más contemporáneo y funky. Sin embargo, es con sus explosiones de texturas y fraseos de jazz y su amor declarado al country‑blues que ha creado un estilo propio. Además su potente voz, su presencia en el escenario y su guitarra explosiva lo convierten en uno de los intérpretes de blues más emocionantes de la actualidad.

Ayudar a mantener el blues vivo y en crecimiento no es nada nuevo para Johnson. Es algo que ha estado haciendo durante décadas. No importa si está en un club o en un aula, la tarea de difundir el evangelio del blues de Chicago siempre ha sido el trabajo número uno para Johnson. Al respecto comenta: "Hemos estado haciendo esto durante años, años y años. Llevando el blues a las escuelas, les enseñamos a los niños sobre el origen de Hoochie Coochie Man, sobre la estructura de una canción de blues de 12 compases y dándoles a conocer quién fue Muddy Waters".

En vivo, Johnson muestra su gran conocimiento y manejo del estilo clásico del Chicago Blues, con una impresionante presencia escénica, pero con una humildad también de llamar la atención, dando a cada uno de los músicos que lo acompañan su lugar, haciéndolos brillar. La interpretación de un blues lento y sensual durante la primera noche, en donde abandona el stage para recorrer el lugar, deteniéndose frente al público de las primeras filas, acariciando su guitarra y ofreciendo su sonido dicen que es simplemente inolvidable.

Johnson estará acompañado por los músicos de la ciudad, Pupe Barberis en batería, Pachi Castaño en bajo eléctrico y Lucas Russo en piano.

El concierto es organizado por el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa, en el marco del programa "Música bajo las estrellas", y es parte de un ciclo de blues internacional que nutrirá durante este año la agenda del centro cultural que dirige Rafael Ielpi.